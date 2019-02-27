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لماذا «البيض» ضروري في وجبة الإفطار؟

لماذا «البيض» ضروري في وجبة الإفطار؟
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تواصل – وكالات:

أفادت مجلة “فرويندين” الألمانية أن أي نظام غذائي لا بد أن يشتمل على البيض لما يحتويه من عناصر غذائية هامة خاصة للأشخاص، الذين يرغبون في إنقاص الوزن.

ونظراً لأن وجبة الإفطار تعتبر هي الوجبة الأهم لإمداد الجسم بالعناصر الهامة، فيجب أن تحتوي هذه الوجبة على البروتين والألياف والكربوهيدرات والدهون الصحية، ولذلك يعد البيض خيارا هاما لوجبة الإفطار لاحتوائه على العديد من هذه المواد.

وأشارت المجلة الألمانية إلى أن البيض غني بالدهون الصحية وقليلة السعرات الحرارية بشكل كبير، كما أن صفار البيض يعتبر من المصادر الغنية بفيتامين D المهم للجهاز المناعي وتقوية العظام.

وبسبب المحتوى العالي من البروتين يعتبر البيض من الأطعمة المثالية، التي تشعر المرء بالشبع، كما أنه ينشط أيضاً من عملية الأيض.

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