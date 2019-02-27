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الخطوط السعودية تعلن تعليق جميع رحلات باكستان

الخطوط السعودية تعلن تعليق جميع رحلات باكستان
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الخطوط الجوية العربية السعودية تعليق جميع الرحلات الجوية بين المملكة وباكستان.

وقالت الشركة إنه نظراً لإغلاق الأجواء في باكستان فقد تقرر تعليق جميع الرحلات بين المملكة وباكستان حتى رفع إغلاق الأجواء.

كما أعلنت هيئة الطيران المدني الإماراتي تعليق جميع الرحلات الجوية المتجهة إلى باكستان.

يذكر أن سِلاح الجو الباكستاني أسقط اليوم الأربعاء طائرتين هنديتين وأسَرَ طياراً هندياً، بعد أن اخترقت 3 طائرات هندية المجال الجوي الباكستاني، وعلى أثر ذلك أوقفت باكستان رحلات الطيران المحلية والدولية في أغلب مطاراتها.

 

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