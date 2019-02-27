مكة.. إزالة تعديات بمساحة ربع مليون متر بمخططات ولي العهد

تواصل – فريق التحرير:

أزالت بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، مخطط عشوائي مخالف ضمن نطاق مخططات ولي العهد بمكة المكرمة بمساحة تقدر بـ250.000 متر مربع.

وأوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي قدح، أن فرق الرقابة الميدانية بالبلدية قامت بإزالة كامل الإحداثيات والبتر والعقوم الترابية ورفع الأنقاض من الموقع.

وأكد أن البلدية ستواصل أعمالها الرقابية لمنع التعديات على الأراضي الحكومية والممتلكات العامة داخل النطاق العمراني وإزالة أي مخالفات أو تجاوزات على أراضي الدولة دون وجه حق، محذراً المواطنين من شراء الأراضي بالمخططات العشوائية والتي لا تحمل صكوكاً شرعية حتى لا يتعرضون لخسائر مادية وذلك حفاظاً على حقوقهم.