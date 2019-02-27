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7 خدمات إلكترونية جديدة تقدمها «العدل» للمحامين والمتدربين

7 خدمات إلكترونية جديدة تقدمها «العدل» للمحامين والمتدربين
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تواصل – واس:

أعلنت وزارة العدل 7 خدمات إلكترونية جديدة للمحامين والمتدربين، من خلال بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية “ناجز” تغنيهم عن زيارة مقر الوزارة، وذلك في إطار سعي الوزارة للتيسير على المستفيدين وتوفير الجهد والوقت عليهم.

وأوضحت الوزارة أن أولى تلك الخدمات “قيد محامي متدرب جديد”، التي تمكن المحامي المتدرب من التقديم لتسجيله في سجل قيد المحامين المتدربين والحصول على “شهادة تعريف للمحامي المتدرب” إلكترونيًا.

وأتاحت الوزارة خدمة “انتقال محام متدرب إلى آخر”، التي تمكن المحامي المتدرب من التقديم على طلب الانتقال من محام إلى محام آخر والحصول على “شهادة تعريف للمحامي المتدرب” حديثة وإلكترونية, وخدمة الاستعلام عن المحامين المعتمدين، من خلال قائمة بالمحامين المصرح لهم بالعمل مصنفة حسب المدينة، مع إمكانية البحث باسم المحامي والمدينة، إضافة إلى إمكانية الاستعلام عن حالة الطلبات المقدمة لخدمات المحامين.

وكشفت وزارة العدل عن إطلاق ثلاث خدمات إلكترونية جديدة قريبًا هي: قيد محام ممارس جديد، تجديد رخصة محام، وتحديث بيانات محام.

وتقدم وزارة العدل ثلاث خدمات أخرى للمحامي تمكنه من إخلاء طرف محامي متدرب، عرض بيانات المتدربين، وتسجيل محامي متدرب، ليتمكن بعدها المتدرب من تقديم طلب قيد محامي.

يذكر أن إجمالي عدد المحامين والمحاميات المسجلين لدى الوزارة بلغ 5496 محامياً ومحامية، منهم 332 محامية.

وحققت رخص المحاميات ارتفاعًا نسبته 77% خلال العام الهجري الماضي 1439 هـ مقارنة بالعام الذي قبله، حيث بلغ عدد رخص المحاميات خلال العام 1439 هـ، 147 رخصة، مقابل 83 رخصة في عام 1438 هـ، فيما بلغ عدد المحامين 877 محاميًا العام الماضي مقابل 730 محاميًا العام الذي قبله.

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