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القاهرة.. قتلى ومصابون في انفجار قطار على رصيف بـ «محطة مصر»

القاهرة.. قتلى ومصابون في انفجار قطار على رصيف بـ «محطة مصر»
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تواصل – وكالات:
أعلنت هيئة السكة الحديد المصرية، في بيان رسمي، انحدار جرار قطار واصطدامه بحائط خرساني في نهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر.

وأوضحت الهيئة أن اصطدام الجرار نتج عنه بعض الإصابات والوفيات وجارٍ المتابعة.

وأكدت مصادر مسؤولة بالسكة الحديد، أن حريق محطة مصر وقع نتيجة تصادم جرار قطار وعربة “باور” الخاصة بالتكييف بصدادات نهاية الرصيف، ودخول جرار القطار بسرعته أدت لتصادم قوي وانفجار خزان السولار بالجرار وحدوث حريق، نتج عنه مصابون وعدة وفيات بين الركاب الذين كانوا يتواجدون على الرصيف في انتظار رحلاتهم.

وتوجه الدكتور هشام عرفات، وزير النقل إلى محطة مصر، حيث موقع الحريق الناتج عن تصادم جرار قطار بصدادات الرصيف.

وأمر وزير النقل بتشكيل لجنة فنية لمعرفة سبب التصادم وانفجار خزان السولار الخاص به، فيما واصلت سيارات الإسعاف نقل المصابين والضحايا إلى المستشفيات المجاورة للمحطة.

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