«التأمينات» تبدأ تطبيق نموذج «تميز» في مكتبها بالرياض

تواصل- الرياض:

بدأت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تطبيق نموذج الخدمة «تميز» في مكتبها بمنطقة الرياض سعياً منها لتطوير إجراءات العمل ورفع مستوى الخدمات المقدمة لعملائها.

صرح بذلك المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله العبدالجبار، مؤكداً أنه في إطار حرص المؤسسة لتقديم هذه أفضل الخدمات لعملائها على الوجه المطلوب واستمراراً لتطبيق نموذج الخدمة «تميز» في معظم مكاتبها، قامت المؤسسة بإعداد مكتبها بمنطقة الرياض لتقديم هذه الخدمة والتي تهدف إلى توحيد نقاط خدمة العملاء في الفروع من خلال إنشاء إدارة موحدة تختصر الوقت وتعفي العميل من مراجعة أكثر من إدارة.

كما استحدثت وظيفة مدير علاقات الجهات الخاصة ووظيفة مدير علاقات الجهات الحكومية بالإضافة إلى إنشاء مركز عمليات متخصص لدقيق ومعالجة واعتماد المعاملات ما يسهم في رفع ودعم الكفاءة والفاعلية والإنتاجية في قطاع الشؤون التأمينية.