الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«العمل» تعلن موعد بدء توطين وظائف الأسواق والمولات.. 38 مهنة جديدة

«العمل» تعلن موعد بدء توطين وظائف الأسواق والمولات.. 38 مهنة جديدة

حقيقة مقطع وفاة طالبة في حادثة دهس بـ«جامعة المؤسس»

حقيقة مقطع وفاة طالبة في حادثة دهس بـ«جامعة المؤسس»

إجراء حاسم من «المرور» بحق قائدي مركبات مارسوا الرقص في الطريق العام

إجراء حاسم من «المرور» بحق قائدي مركبات مارسوا الرقص في الطريق العام

شرطة الرياض: الإطاحة بمواطن تحرش جسدياً بامرأة في مطعم

شرطة الرياض: الإطاحة بمواطن تحرش جسدياً بامرأة في مطعم

مصادر: تخصيص الدوائر الخماسية لقضايا القتل والقصاص

مصادر: تخصيص الدوائر الخماسية لقضايا القتل والقصاص
0

تواصل – متابعات:

كشفت مصادر مطلعة عن أن المحكمة العليا أصدرت تعميما أمس الأول إلى جميع المحاكم أكدت بموجبه حصر اختصاص الدوائر الخماسية في المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف، بالنظر في الأحكام الصادرة بالقتل أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها.

ولفت التعميم – وفقا لـ”عكاظ” – إلى اختصاص الدوائر الجزائية الثلاثية في محاكم الاستئناف، بالنظر في القضايا المحكوم بها من محاكم الدرجة الأولى فيما دون الإتلاف.

وأوضحت المصادر أن المحكمة العليا بينت أنه في حال قررت الدائرة القضائية الحكم بالإتلاف فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب وتنظر القضية في الدائرة نفسها، على أن يسري ذلك اعتبارا من أول شهر رجب القادم، فيما تستمر الدوائر في نظر القضايا المقيدة لديها قبل نفاذ هذا القرار.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني أصدر تعميما إلى المحاكم يسمح فيه بفتح باب المرافعة بين الخصوم والاعتراض حضورا أمام محاكم الاستئناف على الأحكام الصادرة بالقتل والقطع والرجم والقصاص والنفس أو فيما دونها، وكذلك الأحكام الصادرة في جرائم الإرهاب.

وأوضح قاضي المحكمة الجزائية في محكمتي جدة ومكة سابقا الشيخ تركي بن ظافر القرني أن خطوات المحاكمة تمضي من خلال 13 قاضياً، منهم 10 لا تقل درجاتهم عن قاضي استئناف أو رئيس محكمة استئناف، وذلك في أي عقوبة تصدر بالقتل أو القصاص، وهي خطوات تقاض كفيلة بتحقيق العدالة للمتهم وضمانة لحقوقه وأنه بالفعل يستحق العقوبة المحكوم بها، وهذا الإجراء يكون في جميع القضايا التي فيها حكم بإتلاف للجاني أو جزء منه، وهذا ولله الحمد لا تجده في أي مكان بالعالم، وفي حالة الموافقة على الحكم يرفع بعد ذلك للمقام السامي لتنفيذ ما تقرر شرعاً.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«العدل» تدعو 59 مرشحة على الوظائف النسائية للمراجعة

«العدل» تدعو 59 مرشحة على الوظائف النسائية للمراجعة

«العدل» تدعو 59 متقدمة لوظائفها لاستكمال مسوغات التعيين

«العدل» تدعو 59 متقدمة لوظائفها لاستكمال مسوغات التعيين

توجيه مهم من «العدل» بشأن التحرش في أماكن العمل

توجيه مهم من «العدل» بشأن التحرش في أماكن العمل

8 خطوات قفزت بترتيب المملكة في مؤشر «إنفاذ العقود»

8 خطوات قفزت بترتيب المملكة في مؤشر «إنفاذ العقود»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

أدب الخصومة “بسّنا هواش”
تدوينات حرة

أدب الخصومة “بسّنا هواش”

المزيد
السفر من دون قلق!
مقالات

السفر من دون قلق!

المزيد
ضياع الفكرة بين التأسيس والتنفيذ!!
تدوينات حرة

ضياع الفكرة بين التأسيس والتنفيذ!!

المزيد
إثبات النسب حق مؤكد ولكن!
تدوينات حرة

إثبات النسب حق مؤكد ولكن!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>