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«إل جي» تقدم أول هاتف في العالم ببصمة «الأوردة».. تعرف على مواصفاته

«إل جي» تقدم أول هاتف في العالم ببصمة «الأوردة».. تعرف على مواصفاته
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تواصل – وكالات:

كشفت شركة “إل جي” عن أول هاتف ذكي في العالم يدعم المصادقة عن طريق بصمة أوردة اليد وأيضاً أول هواتفها الداعمة لشبكات الجيل الخامس “LG V50 ThinQ 5G”، خلال مشاركتها فعاليات المؤتمر العالمي للجوال MWC 2019 بمدينة برشلونة الإسبانية.

ويعتمد الهاتف على كاميرات التصوير ثلاثي الأبعاد ToF Z وحساسات الأشعة تحت الحمراء.

وقالت الشركة إن تقنية التعرف على بصمة أوردة اليد “أكثر أمانًا من تقنية التعرف على بصمات الأصابع، وتُحدد بصمة أوردة اليد من خلال التعرف على الشكل والسمك والخصائص الفردية الأخرى للأوردة في راحة اليد.

ويأتي هاتف LG G8 ThinQ بالمواصفات التقنية التالية:

1- شاشة “أوليد” قياس 6.1 بوصات بدقة 3120×1440 بكس.
2- ذاكرة عشوائية سعة 6 غيغابايت وسعة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للزيادة لـ2 تيرابايت.
3- بسمك 8.4 ملم ووزن 167 غراماً ومعالج كوالكوم سنابدراغون 855 وبطارية سعة 3500 ميللي أمبير.
4- 3 كاميرا خلفية (12، 16، 12) وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل، وكاميرا Z Camera كحساس بصمة لأوردة اليد.
5- بنظام “أندرويد 9 باي”.

ويقدم الهاتف أيضاً عدداً من المزايا الأخرى، بما في ذلك حساس بصمة الأصابع على ظهره، وتقنية البلوتوث 5، وتقنية NFC، ومنفذ USB-C، وتقنيات صوتية مثل مبكر صوت Boombox Speaker + مكبر صوت Crystal Sound OLED Stereo Speaker، وتقنية 32-bit Hi-Fi Quad DAC، و DTS:X 3D Surround Sound.

وإلى جانب هاتف LG G8 ThinQ، أعلنت إل جي عن نسخة أخرى من الهاتف بمواصفات أقل تستهدف المستخدمين الذين لا يستطيعون شراء هاتف LG G8 ThinQ.

ومع أن هاتف LG G8s ThinQ لا يقدم ذات مواصفات هاتف LG G8 ThinQ، إلا أنه يحافظ على أبرز مزاياه، وهي مسح بصمة أوردة اليد، بالإضافة إلى معالج كوالكوم الأحدث، سنابدراجون 855، والكاميرات الخلفية الثلاث، التي تأتي الرئيسية منها بدقة 13 ميغابكسل بدلًا من 16 ميغابكسل.

ويقدم الهاتف شاشة OLED بقياس 6.2 بوصات وبدقة 2248×1080 مع نسبة أبعاد 18.7:9، كما أن البطارية تأتي بسعة 3550 ميلي أمبير/ساعة.

ولم تكشف إل جي عن السعر المقرر لهاتفي LG G8 ThinQ و LG G8s ThinQ، إلا أنها قالت إنها سوف يُطرحان للبيع خلال الأشهر القادمة.

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