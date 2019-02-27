طرق سهلة لحماية قدميك من جروح الأحذية الجديدة

تواصل – وكالات:

في كثير من الأحيان تتحول تجربة شراء حذاء جديد إلى كابوس مزعج، عندما تتعرض قدماك لجروح من الناحية الخلفية، بسبب قساوة الحذاء أو عدم ملاءمته للقدمين.

وبعد أن مرت بتجربة مماثلة، لجأت امرأة إلى موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، للحصول على نصائح المستخدمين، حول كيفية تجنب التعرض لمثل هذه الجروح.

وكتبت المرأة التي لم تكشف عن هويتها على فيس بوك “لقد كان هذا الحذاء عند باب منزلي الأمامي لوقت طويل، وكان الجميع يثني على جماله، واليوم ارتديته للمرة الأولى، لكنه كان مؤلماً للغاية”.

وأضافت “الناحية الخلفية للحذاء قاسية للغاية، وتحتك بشكل مؤلم بكاحليّ، لدرجة أنني لم أعد قادرة على السير بشكل مريح”.

وسارع مستخدمو الموقع إلى تقدم مجموعة من النصائح للتعامل مع هذه المشكلة، ومن بينها الاستحمام مع الحذاء لجعله أكثر طراوة وليونة، ودهنه من الداخل بالفازلين.

ونصح البعض بوضع الصابون على الناحية التي يحدث فيها الاحتكاك من الحذاء، في حين أوصى آخرون بتعريض الحذاء لهواء مصفف الشعر ليصبح أكثر مرونة، أو وضعه في دلو من الماء المغلي.

أما لعلاج مناطق الإصابة في حال حدوثها، قالت الدكتورة سوزان ليفين إن خل التفاح يمكن أن يساعد في التخفيف من الآلام، وينصح بنقع القدمين في الخل لبعض الوقت، كما يمكن وضع أكياس البازلاء المثلجة على منطقة الإصابة للتخفيف من الأورام، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.