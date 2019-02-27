الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

«العمل» تعلن موعد بدء توطين وظائف الأسواق والمولات.. 38 مهنة جديدة

«العمل» تعلن موعد بدء توطين وظائف الأسواق والمولات.. 38 مهنة جديدة

حقيقة مقطع وفاة طالبة في حادثة دهس بـ«جامعة المؤسس»

حقيقة مقطع وفاة طالبة في حادثة دهس بـ«جامعة المؤسس»

إجراء حاسم من «المرور» بحق قائدي مركبات مارسوا الرقص في الطريق العام

إجراء حاسم من «المرور» بحق قائدي مركبات مارسوا الرقص في الطريق العام

شرطة الرياض: الإطاحة بمواطن تحرش جسدياً بامرأة في مطعم

شرطة الرياض: الإطاحة بمواطن تحرش جسدياً بامرأة في مطعم

طرق سهلة لحماية قدميك من جروح الأحذية الجديدة

طرق سهلة لحماية قدميك من جروح الأحذية الجديدة
0

تواصل – وكالات:

في كثير من الأحيان تتحول تجربة شراء حذاء جديد إلى كابوس مزعج، عندما تتعرض قدماك لجروح من الناحية الخلفية، بسبب قساوة الحذاء أو عدم ملاءمته للقدمين.

وبعد أن مرت بتجربة مماثلة، لجأت امرأة إلى موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، للحصول على نصائح المستخدمين، حول كيفية تجنب التعرض لمثل هذه الجروح.

وكتبت المرأة التي لم تكشف عن هويتها على فيس بوك “لقد كان هذا الحذاء عند باب منزلي الأمامي لوقت طويل، وكان الجميع يثني على جماله، واليوم ارتديته للمرة الأولى، لكنه كان مؤلماً للغاية”.

وأضافت “الناحية الخلفية للحذاء قاسية للغاية، وتحتك بشكل مؤلم بكاحليّ، لدرجة أنني لم أعد قادرة على السير بشكل مريح”.

وسارع مستخدمو الموقع إلى تقدم مجموعة من النصائح للتعامل مع هذه المشكلة، ومن بينها الاستحمام مع الحذاء لجعله أكثر طراوة وليونة، ودهنه من الداخل بالفازلين.

ونصح البعض بوضع الصابون على الناحية التي يحدث فيها الاحتكاك من الحذاء، في حين أوصى آخرون بتعريض الحذاء لهواء مصفف الشعر ليصبح أكثر مرونة، أو وضعه في دلو من الماء المغلي.

أما لعلاج مناطق الإصابة في حال حدوثها، قالت الدكتورة سوزان ليفين إن خل التفاح يمكن أن يساعد في التخفيف من الآلام، وينصح بنقع القدمين في الخل لبعض الوقت، كما يمكن وضع أكياس البازلاء المثلجة على منطقة الإصابة للتخفيف من الأورام، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

أدب الخصومة “بسّنا هواش”
تدوينات حرة

أدب الخصومة “بسّنا هواش”

المزيد
السفر من دون قلق!
مقالات

السفر من دون قلق!

المزيد
ضياع الفكرة بين التأسيس والتنفيذ!!
تدوينات حرة

ضياع الفكرة بين التأسيس والتنفيذ!!

المزيد
إثبات النسب حق مؤكد ولكن!
تدوينات حرة

إثبات النسب حق مؤكد ولكن!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>