الحرب تشتعل.. باكستان تسقط طائرتين هنديتين وتأسر طيارًا

تواصل – فريق التحرير:
أعلن الجيش الباكستاني، صباح الأربعاء، إسقاط طائرتين هنديتين، “فوق الأراضي الباكستانية”، بعد تصدي مقاتلاتها لخرق سيادة أراضيها.
وأورد ناطق باسم الجيش الباكستاني، أن إحدى الطائرتين سقطت داخل الأراضي الباكستانية، وأنه تمكن من أسر أحد الطيارين الهنديين.
ووفق ما نشرته الوكالة الفرنسية، فإن ما أشعل الفتيل من جديد، ما أعلنته الشرطة الباكستانية، بأن ستة مدنيين قتلوا في قصف مدفعي هندي على كشمير الباكستانية.
وذكرت قناة “جيو نيوز” الباكستانية أن القوات الباكستانية ردت بالشكل مناسب على القصف الهندي غير المبرر، مشيرة إلى أن الضحايا بينهم 3 من عائلة واحدة.
يذكر أن إقليم “كشمير” متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية “جامو وكشمير” وآخر باكستاني باسم “آزاد جامو وكشمير”.