الحرب تشتعل.. باكستان تسقط طائرتين هنديتين وتأسر طيارًا

وذكرت قناة “جيو نيوز” الباكستانية أن القوات الباكستانية ردت بالشكل مناسب على القصف الهندي غير المبرر، مشيرة إلى أن الضحايا بينهم 3 من عائلة واحدة.

يذكر أن إقليم “كشمير” متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية “جامو وكشمير” وآخر باكستاني باسم “آزاد جامو وكشمير”.