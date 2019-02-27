«العمل» تعلن موعد بدء توطين وظائف الأسواق والمولات.. 38 مهنة جديدة

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تواصل – متابعات:

أصدر وزير العمل  والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، بالتنسيق مع إمارة المدينة المنورة، قراراً بتوطين المراكز والأسواق التجارية المغلقة  والمولات وموظفي الجمعيات الأهلية، اعتباراً من غرة شعبان القادم، الموافق 1/‏‏8/‏‏1440 على أن توطن الوظائف الفندقية السياحية بدءاً من 6/‏‏10/‏‏1440، وذلك بناء على قرار اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، باقتصار العمل على بعض الأنشطة والمهن، وذلك في (وظائف المراكز والأسواق التجارية المغلقة والمولات، الجمعيات الأهلية، والوظائف الفندقية والسياحية).

وبحسب “عكاظ” فإن الوظائف التي سيجري توطينها تشمل (سائق سيارة خفيف، ملتقي طلبات، موظف أمن وسلامة، موظف خدمة طعام، موظف سنترال، كاتب إدخال بيانات، كاتب إداري، سكرتير، مشرف خدمات عامة، مشرف خدمة الغرف، مشرف الصيانة، مشرف التسويق والمبيعات، مشرف الأمن والسلامة، المشرف المناوب، مشرف البرامج السياحية، مشرف المكاتب الأمامية، مشرف موظفي سنترال، مشرف عمال، مشرف الأمن والسلامة، المدير المناوب، مدير الصيانة، مدير خدمة الغرف، مدير خدمة العملاء، مدير إداري، مندوب التسويق والمبيعات، مدير البرامج السياحية، مدير المكاتب الأمامية، مدير علاقات الموظفين، مدير الموارد البشرية، مندوب مشتريات، مندوب مبيعات، فني سلامة وصحة مهنية، محاسب، أخصائي موارد بشرية، مندوب تسويق، أخصائي تنسيق مناسبات وفعاليات، مندوب حجز تذاكر، أخصائي تنظيم برامج سياحية).

وأشارت الوزارة إلى الالتزام بتطبيق بقرارات التأنيث فيما يخص الأنشطة والمحلات والمهن التي صدرت قرارات بتأنيثها، مع الالتزام بشروط عمل المرأة عند تشغيلها وكذلك الأنشطة والمهن التي سبق أن صدرت قرارات وزارية بتوطينها.

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