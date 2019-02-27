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لا تقد السيارة بعد استخدام هذه القطرة.. تحذيرات من استشاري عيون

لا تقد السيارة بعد استخدام هذه القطرة.. تحذيرات من استشاري عيون
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تواصل – فريق التحرير:

حذّر استشاري طب وجراحة عيون من قيادة السيارة، عقب استخدام قطرة توسيع حدقة العين (البؤبؤ)؛ لتأثيرها السلبي على وضوح الرؤية، ناصحاً بارتداء نظارة شمسية بعد استخدامها.

وأوضح الدكتور ياسر المزروعي، أن توسيع حدقة العين يؤثر سلباً على وضوح الرؤية لفترة حتى تعود العين لطبيعتها، مبيناً أن الحدقة عبارة عن فتحات في مركز القزحية تعمل على غلق وفتح الحدقة للسماح بمرور الضوء.

وأضاف المزروعي وفقاً لـ “عكاظ”، أنه حين إجراء فحص للعيون لتشخيص بعض الأمراض البصرية، توضع قطرات لتصبح الحدقتان أكبر من حجمهما الطبيعي، وبالتالي لا تغلق أثناء توجيه الطبيب كمية كبيرة من الضوء أثناء الفحص.

وأشار إلى أن اتساع الحدقة يبقي الرؤية ضبابية ما يصعب التركيز على الأجسام القريبة والتحسس من مواجهة الضوء الشديد، ناصحاً بوضع نظارة شمسية بعد الفحص مع تجنب القيادة.

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