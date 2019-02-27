الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

حقيقة مقطع وفاة طالبة في حادثة دهس بـ«جامعة المؤسس»

حقيقة مقطع وفاة طالبة في حادثة دهس بـ«جامعة المؤسس»

إجراء حاسم من «المرور» بحق قائدي مركبات مارسوا الرقص في الطريق العام

إجراء حاسم من «المرور» بحق قائدي مركبات مارسوا الرقص في الطريق العام

شرطة الرياض: الإطاحة بمواطن تحرش جسدياً بامرأة في مطعم

شرطة الرياض: الإطاحة بمواطن تحرش جسدياً بامرأة في مطعم

حكم قضائي ضد«الإسكان».. سداد 8 ملايين ريال لصالح «ساسكو»

حكم قضائي ضد«الإسكان».. سداد 8 ملايين ريال لصالح «ساسكو»

مدير الأمن العام يطلق جائزة التميز والإبداع الأمني

مدير الأمن العام يطلق جائزة التميز والإبداع الأمني
0

تواصل – الرياض:

أعلن مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي إطلاق جائزة مدير الأمن العام للتميز والإبداع الأمني، وذلك خلال رعايته ملتقى مديري إدارات دوريات الأمن السنوي، الذي نظمته الإدارة العامة لدوريات الأمن بنادي ضباط قوى الأمن الداخلي بالرياض أمس (الثلاثاء)، بحضور مساعدي مدير الأمن العام، ومديري الإدارات العامة، وقادة القوات، ومديري إدارات الدوريات الأمنية بالمناطق.

ووفقا لـ”عكاظ” فقد أكد الحربي أنه يتطلب من الجميع استشعار هذه المسؤولية العظيمة للرقي بكافة إدارات الأمن العام وفق رؤية 2030 التي تتطلب تطوير الإمكانات والقدرات ورفع مستوى الأداء والعمل بروح الفريق الواحد والمضي قدما لتحقيق هذه الرؤية في كافة أعمالنا الميدانية والإدارية، خصوصا أن مهمات دوريات الأمن اليومية الأمنية والجنائية والإنسانية ذات ارتباط وثيق بهموم المواطن والمقيم واحتياجهم لكافة الخدمات التي تؤديها على مدار الساعة.

وقال الحربي: «الدوريات الأمنية هي الخط الأول للأمن في الميدان، وأنتم تجتمعون اليوم لبحث ما تتطلبه المرحلة القادمة من عمل دؤوب يجمع بين المهارة وسرعة التجاوب بسرعة عالية منذ تلقي البلاغ حتى انتهاء الحالة التي تتم مباشرتها، مع العمل على أخذ التدابير الوقائية للحيلولة دون وقوع الجريمة، والقبض على مرتكبيها، مع العمل على تنويع أدائنا بما يتناسب مع ما يستجد من قضايا وحالات، لأن الجريمة ليست ذات نسق ثابت بل تتغير بتغير المجتمع وتطوره، مع الحرص على أن تكون قدراتنا العملية والتدريبية في أعلى مستوياتها من الانضباطية والمظهر الحسن والتعامل الأمثل الذي يكفله النظام حفظا للحقوق العامة والخاصة».

واختتم حديثه قائلا: «إن الحرص الكبير والدعم اللامحدود من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، لجهاز الأمن العام يتوجب علينا جميعاً العمل بكل إتقان، ولسنا معذورين عن أي قصور»، مطالبا رجال الدوريات الأمنية ببذل أقصى جهد نظير ما يتوفر لدى دوريات الأمن من قدرات بشرية وآلية، وإرث عملي مميز في مختلف مناطق المملكة شهد له الكثير.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

شرطة الرياض: الإطاحة بمواطن تحرش جسدياً بامرأة في مطعم

شرطة الرياض: الإطاحة بمواطن تحرش جسدياً بامرأة في مطعم

وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة المجمعة

وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة المجمعة

وفاة وإصابة 12 شخصاً في حادث مروع بحوطة بني تميم

وفاة وإصابة 12 شخصاً في حادث مروع بحوطة بني تميم

هدف: ملتقى لقاءات الرياض يضم معارض للتوظيف وورش عمل وبرامج تدريب

هدف: ملتقى لقاءات الرياض يضم معارض للتوظيف وورش عمل وبرامج تدريب

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

السفر من دون قلق!
مقالات

السفر من دون قلق!

المزيد
ضياع الفكرة بين التأسيس والتنفيذ!!
تدوينات حرة

ضياع الفكرة بين التأسيس والتنفيذ!!

المزيد
إثبات النسب حق مؤكد ولكن!
تدوينات حرة

إثبات النسب حق مؤكد ولكن!

المزيد
مقال بين الألف والياء ” طرت فرحاً بطموحه!!!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء ” طرت فرحاً بطموحه!!!!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>