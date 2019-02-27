الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

حقيقة مقطع وفاة طالبة في حادثة دهس بـ«جامعة المؤسس»

حقيقة مقطع وفاة طالبة في حادثة دهس بـ«جامعة المؤسس»

إجراء حاسم من «المرور» بحق قائدي مركبات مارسوا الرقص في الطريق العام

إجراء حاسم من «المرور» بحق قائدي مركبات مارسوا الرقص في الطريق العام

شرطة الرياض: الإطاحة بمواطن تحرش جسدياً بامرأة في مطعم

شرطة الرياض: الإطاحة بمواطن تحرش جسدياً بامرأة في مطعم

حكم قضائي ضد«الإسكان».. سداد 8 ملايين ريال لصالح «ساسكو»

حكم قضائي ضد«الإسكان».. سداد 8 ملايين ريال لصالح «ساسكو»

«مايكرسوفت» تكشف عن نظارة «الواقع المختلط» الجديدة.. مميزات مدهشة

«مايكرسوفت» تكشف عن نظارة «الواقع المختلط» الجديدة.. مميزات مدهشة
0

تواصل – وكالات:

كشفت شركة مايكروسوفت في إطار مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال “MWC 2019” بمدينة برشلونة الإسبانية رسمياً عن الجيل الثاني من نظارة الواقع المختلط “HoloLens”.

وتوفر نظارة “HoloLens 2” أكثر من ضعف مجال الرؤية بالمقارنة مع الجيل الأول من النظارة بفضل شاشة 2K MEMS المصممة حديثاً، والتي تتميز بتتبع العين لأول مرة.

وتتأقلم النظارة مع شخصيتك، وتتعلم من إيماءاتك لإدخالك في تجارب أكثر عمقاً، بما في ذلك القدرة على التفاعل مع الصور المجسمة باستخدام أصابعك، ويمكن الآن اعتماد الصور المجسمة في الوقت الفعلي بفضل أدوات “كشف الغرض” الجديدة.

ويتم توفير الأمان من خلال أدوات مصادقة القزحية نفسها المستخدمة في “Windows Hello”، بحيث تبدأ عملية تسجيل الدخول والمصادقة بمجرد ارتداء النظارة.

كما حسنت مايكروسوفت من الراحة المتعلقة بتصميم النظارة، وذلك عبر مسحها رؤوس الآلاف من الناس لخلق نظام تصميم أكثر أناقة، ومناسب للجميع، وتقول الشركة إنه يمكن أن يناسب أنواعًا من الناس أكثر من أي وقت مضى، حتى لو كنت ترتدي النظارات الطبية.

وتتميز النظارة بأنها أخف وزناً وأكثر متانة بسبب بنية جديدة من ألياف الكربون تضع معايير جديدة للراحة.

وعرضت مايكروسوفت عدداً من العروض التجريبية في الحدث المصممة لإظهار نطاق حالات الاستخدام التي تتوقعها من النظارة مثل استخدامها من قبل عمال البناء والممرضات وتلاميذ المدارس.

ويتوفر الجهاز للاستخدام من قبل العملاء من الشركات، بالإضافة إلى كل مجموعة مايكروسوفت الخاصة بها للحلول المختلطة على “Microsoft Dynamics 365” فور توفره.

ويشمل ذلك ميزة جديدة للمرشدين تسمح للشركات بتدريب العمال بشكل أسرع من أي وقت مضى، وتقديم تعليمات خطوة بخطوة للميكانيكيين، وعمال البناء أو أطقم الصيانة.

وبفضل برنامج التخصيص الجديد الخاص بالنظارة  فإن بإمكان الشركات تعديل مجموعة الأدوات وفقًا لاحتياجاتها الخاصة، حتى تتمكن من إنشاء إصدارات خاصة من المنتج الذي يلبي احتياجاتهم الفريدة وإضافة خدمات أو تطبيقات أو علامة تجارية محددة.

كما تعتزم الشركة فتح متجر للتطبيقات، الأمر الذي يسمح للمطورين بإنشاء أسواق خاصة بهم للمحتوى، وسوف تدعم جميع متصفحات الويب وليس متصفحها “إيدج Edge” فقط.

وتتوفر النظارة للطلب المسبق منذ الآن، حيث تكلف 3500 دولار أمريكي، على أن يتم بيعها في أسواق الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان والصين وألمانيا وكندا وايرلندا وفرنسا وأستراليا ونيوزيلندا في وقت لاحق من هذا العام.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

لأول مرة.. «أوفيس مايكروسوفت» على «آب ستور»

لأول مرة.. «أوفيس مايكروسوفت» على «آب ستور»

«نظارة» جديدة تساعدك على اختيار الطعام الصحي

«نظارة» جديدة تساعدك على اختيار الطعام الصحي

بشرى للوالدين.. نظارة جوجل قد تساعد في علاج التوحد

بشرى للوالدين.. نظارة جوجل قد تساعد في علاج التوحد

متى تحتاج إلى نظارة للشاشة؟

متى تحتاج إلى نظارة للشاشة؟

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

السفر من دون قلق!
مقالات

السفر من دون قلق!

المزيد
ضياع الفكرة بين التأسيس والتنفيذ!!
تدوينات حرة

ضياع الفكرة بين التأسيس والتنفيذ!!

المزيد
إثبات النسب حق مؤكد ولكن!
تدوينات حرة

إثبات النسب حق مؤكد ولكن!

المزيد
مقال بين الألف والياء ” طرت فرحاً بطموحه!!!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء ” طرت فرحاً بطموحه!!!!”

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>