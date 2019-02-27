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هل يساعد فيتامين «سي» على خفض السكر المرتفع؟

هل يساعد فيتامين «سي» على خفض السكر المرتفع؟
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تواصل – وكالات:

أضافت نتائج دراسة حديثة فائدة جديدة إلى قائمة فوائد فيتامين “سي” وهي أنه يخفض مستوى السكر بالدم.

ويُنصح بتناول مكملات فيتامين “سي” لتعزيز صحة القلب لأنه يقلل الالتهابات، كما يوصف الفيتامين لتقوية المناعة، وتعزيز إنتاج الجسم للكولاجين وبالتالي تحسين ليونة البشرة.

وبحسب الدراسة التي أجريت في جامعة ديكن الاسترالية تبين أن تناول مكملات فيتامين “سي” يساعد على خفض معدل الارتفاع في نسبة السكر بعد تناول الوجبات بنسبة 36 بالمائة.

وأظهرت الدراسة التي نُشرت في دورية “ديابيتس أند ميتابوليزم” أن تناول مكملات فيتامين “سي” يفيد مرضى السكري وخاصة من ناحية خفض ضغط الدم المرتفع، ويساعد ذك على الوقاية من مضاعفات المرض على القلب.

وبلغت جرعة فيتامين “سي” التي استخدمت في تجارب الدراسة 10 أضعاف ما يتناوله الإنسان عادة في طعامه على مدار اليوم.

وبحسب الدراسة إذا تناول الإنسان 5 حصص من الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين “سي” وأيضاً الألياف سيتمتع بدرجة عالية من الوقاية من أمراض الضغط والسكري.

ويساعد فيتامين “سي” على الوقاية من البرد، وتسريع شفاء الجروح، والوقاية من التهابات المفاصل.

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