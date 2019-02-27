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وصفة سحرية لتعزيز صحتك والمحافظة على «الأمعاء»

وصفة سحرية لتعزيز صحتك والمحافظة على «الأمعاء»
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تواصل – وكالات:

400 جرام من الخضروات والفواكه يومياً؛ وصفة سحرية لتعزيز صحتك وللمحافظة على عمل المعدة والأمعاء بصورة صحيحة.. هذا ما توصلت إليه دراسة لباحثين من جماعة “أوكسفورد”.

فوائد تناول الخضراوات الفاكهة معروفة دون شك ولا يختلف على ذلك شخصان، لكن الجديد ما حث عليه الأطباء واختصاصيو التغذية الذين أكدوا على ضرورة تناولها يومياً بكميات لا تقل عن 400 جرام.

والغريب أن ذلك يشمل الطازجة منها وحتى المجمدة، على حد سواء، والباحثون في جامعة “أوكسفورد” أجروا هذه الدراسة بمشاركة 300 ألف شخص ممن تتراوح أعمارهم بين 40 و85 عاماً.

وخلصوا إلى هذه النتيجة الحسابية، وهي أن تناول 400 غرام من الخضروات والفواكه بصورة يومية منتظمة، ويفضل أن يكون ذلك على وجبات متفرقة خلال النهار، يعزز من الصحة بشكل عام ويحافظ على المعدة والأمعاء بشكل خاص.

ودعت الدراسة إلى الإكثار من تناول التوت لتعزيز الصحة، وكذلك تناول الخضراوات والفواكه بمختلف ألوانها، وجاء في نتيجة البحث في النهاية أنه بفضل هذه التغذية انخفض خطر الإصابة بنقص السوائل في الجسم بنسبة 22%، والأهم تحسن وظائف المعدة والأمعاء التي صارت تعمل بصورة صحيحة.

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