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تطورات قضية الطالب المطعون في مضاربة جماعية بـ«عارضة جازان»

تطورات قضية الطالب المطعون في مضاربة جماعية بـ«عارضة جازان»
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تواصل – جازان:

غادر طالب “العارضة” الذي تعرَّض قبل نحو 3 أسابيع، لحادثة طعن في مضاربة جماعية وقعت بين عدد من الطلاب خارج أسوار المدرسة، المستشفى بعد تلقيه العلاج، وتحسن حالته الصحية.

ولم تفصح إدارة تعليم جازان عن نتائج التحقيق في الحادثة حتى الآن، بعد اعتراف عدد من الطلاب بأن بداية شرارة الشجار دارت داخل المدرسة قبل أن تتطور خارجها لتتحول إلى قضية جنائية، بعد طعن أحد الطلاب في الظهر ونقله للمستشفى.

وشرعت إدارة تعليم جازان حينها، بفتح تحقيق في الحادثة من خلال تشكيل لجنة بتوجيه من مدير التعليم لكشف ملابسات الواقعة والتي سجلت في الرابع من فبراير الحالي.

وكانت شرطة العارضة شرق جازان قد تمكنت وفي وقت قياسي من القبض على المتورطين في الشجار وإحالتهم للسجن بعد اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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