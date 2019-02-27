الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

حقيقة مقطع وفاة طالبة في حادثة دهس بـ«جامعة المؤسس»

حقيقة مقطع وفاة طالبة في حادثة دهس بـ«جامعة المؤسس»

إجراء حاسم من «المرور» بحق قائدي مركبات مارسوا الرقص في الطريق العام

إجراء حاسم من «المرور» بحق قائدي مركبات مارسوا الرقص في الطريق العام

شرطة الرياض: الإطاحة بمواطن تحرش جسدياً بامرأة في مطعم

شرطة الرياض: الإطاحة بمواطن تحرش جسدياً بامرأة في مطعم

حكم قضائي ضد«الإسكان».. سداد 8 ملايين ريال لصالح «ساسكو»

حكم قضائي ضد«الإسكان».. سداد 8 ملايين ريال لصالح «ساسكو»

إحباط تهريب 273 حزمة «قات» بسيارة لنقل الأسماك في بيشة

إحباط تهريب 273 حزمة «قات» بسيارة لنقل الأسماك في بيشة
0

تواصل – بيشة:

نجح رجال الأمن بمركز جمعور على طريق بيشة رنية، في إحباط محاولة تهريب 273 حزمة قات كانت مخبأة بصناديق ومغطاة بالسمك كنوع من الحيلة.

وكانت إحدى العربات المخصصة لنقل الأسماك وبها مقيمون من جنسية آسيوية قادمة من إحدى المناطق باتجاه جدة وسلكت طريق بيشة- رنية، وأثناء مرورها بمركز الضبط الأمني بجمعور بشمال بيشة، شك رجال الأمن في وضع الصناديق المحملة بالأسماك، وحين تفتيشها عثر تحت الأسماك على كميات كبيرة من القات المخدر بلغ 273 حزمة.

وضبط رجال الأمن الكميات والشخصين والمركبة، وتم إحالتهم للجهات المعنية لتولي الإجراءات المناسبة بحقهم وفقا للنظام.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

السجن 15 عاماً و500 جلدة لمُهربة «الكبتاجون» بـ «الشرقية»

السجن 15 عاماً و500 جلدة لمُهربة «الكبتاجون» بـ «الشرقية»

بيشة.. انتشال ناقتين سقطتا في حفرة أعمدة إنارة

بيشة.. انتشال ناقتين سقطتا في حفرة أعمدة إنارة

القتل تعزيراً لـ«باكستاني» أدين بتهريب المخدرات في «الأفلاج»

القتل تعزيراً لـ«باكستاني» أدين بتهريب المخدرات في «الأفلاج»

وفاة مواطن في مشاجرة شمال بيشة.. والجهات الأمنية تضبط الجاني

وفاة مواطن في مشاجرة شمال بيشة.. والجهات الأمنية تضبط الجاني

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ضياع الفكرة بين التأسيس والتنفيذ!!
تدوينات حرة

ضياع الفكرة بين التأسيس والتنفيذ!!

المزيد
إثبات النسب حق مؤكد ولكن!
تدوينات حرة

إثبات النسب حق مؤكد ولكن!

المزيد
مقال بين الألف والياء ” طرت فرحاً بطموحه!!!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء ” طرت فرحاً بطموحه!!!!”

المزيد
ضرري جسيم وأطالب التعويض
تدوينات حرة

ضرري جسيم وأطالب التعويض

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>