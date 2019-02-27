إحباط تهريب 273 حزمة «قات» بسيارة لنقل الأسماك في بيشة

تواصل – بيشة:

نجح رجال الأمن بمركز جمعور على طريق بيشة رنية، في إحباط محاولة تهريب 273 حزمة قات كانت مخبأة بصناديق ومغطاة بالسمك كنوع من الحيلة.

وكانت إحدى العربات المخصصة لنقل الأسماك وبها مقيمون من جنسية آسيوية قادمة من إحدى المناطق باتجاه جدة وسلكت طريق بيشة- رنية، وأثناء مرورها بمركز الضبط الأمني بجمعور بشمال بيشة، شك رجال الأمن في وضع الصناديق المحملة بالأسماك، وحين تفتيشها عثر تحت الأسماك على كميات كبيرة من القات المخدر بلغ 273 حزمة.

وضبط رجال الأمن الكميات والشخصين والمركبة، وتم إحالتهم للجهات المعنية لتولي الإجراءات المناسبة بحقهم وفقا للنظام.