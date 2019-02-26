حقيقة مقطع وفاة طالبة في حادثة دهس بـ«جامعة المؤسس»

تواصل – فريق التحرير:

علق المتحدث الرسمي لجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، الدكتور شارع البقمي، على مقطع فيديو متداول، زعم ناشروه بأنه لفتاة متوفاة في حادث دهس وملقاة على الأرض في حرم الجامعة.

ونفى البقمي، أن يكون حرم الجامعة سجَّل حالة دهس أو وفاة لطالبة، وذلك بعد مقطع فيديو، نشره أحد نشطاء “تويتر” على حسابه، مما تسبب في حالة من الاستياء من طريقة تصوير المشهد.

وقال الدكتور “البقمي” إنه لم يُسجَّل في إدارة الأمن بالجامعة أي حالة دهس أو حادث، مشيرًا إلى أن الواضح من اللوحات الإرشادية والموقع الذي ظهر الفيديو، أن المكان غير جامعة الملك عبدالعزيز.