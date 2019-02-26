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ضبط 189 شخصاً من المخالفين ومجهولي الهوية بمكة (صور)

ضبط 189 شخصاً من المخالفين ومجهولي الهوية بمكة (صور)
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تواصل – مكة المكرمة:

ضبطت الجهات الأمنية بقيادة شرطة العاصمة المقدسة، بمشاركة عددٍ من الجهات الأمنية وشركة الكهرباء والهلال الأحمر، 189 شخصاً من المخالفين ومجهولي الهوية بمكة.

ونفذت هذه الجهات حملة ميدانية على مخالفي نظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية امتداداً لحملة “وطن بلا مخالف”.

بدأت الحملة الساعة الواحدة من بعد منتصف ليل الاثنين، وانتهت مع ساعات الفجر من صباح الثلاثاء، وشملت الحملة أحياء وادي جليل والمنصور – حارة يمن – وحوش بكر.

وجرى إعداد المحاضر اللازمة لهم، وتسليمهم إلى مركز الإيواء بالشميسي، فيما تولى مندوب شركة الكهرباء توثيق أرقام عدادات الكهرباء للمنازل التي كانت تؤوي مخالفين تمهيداً لتطبيق العقوبات بحقهم.

 

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