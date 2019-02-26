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مكة.. وفاة «حدث» في تصادم مروع بدائري عرفة (صور)

مكة.. وفاة «حدث» في تصادم مروع بدائري عرفة (صور)
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تواصل – مكة المكرمة:

أسفر حادث تصادم مروع في مكة المكرمة، عن وفاة حَدَث كان يقود مركبة، بعد أن فقد السيطرة عليها، وإحداث تلفيات في أربع مركبات بدائري عرفة.

وتلقى مركز العمليات الموحدة 911 بلاغاً صباح اليوم عن وقوع حادث سير في دائري عرفة؛ نتج عنه تعرُّض الطرف الأول في الحادث لإصابات خطيرة؛ نُقل إثرها لمستشفى النور، ولقي مصرعه متأثراً بإصابته.

وعلى الفور، باشرت الجهات ذات العلاقة الحادث، حيث اتضح أن الحدث كان يقود المركبة، وانحرفت عن المسار؛ لترتطم بأربع مركبات متوقفة على جانب الطريق، ثم تعود للمسار الآخر، وتنحرف تجاه شاحنة، وترتطم بها، وتتوقف بعد تعرضها للتلف.

وهرعت فِرق الهلال الأحمر والدفاع المدني ومرور العاصمة المقدسة الحادث، وتم إخراج الحدث، ونقله عن طريق فِرق الهلال الأحمر، وتُوفي بعدها متأثراً بإصابته، فيما باشرت الجهات ذات العلاقة التحقيق في الحادث.

 

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