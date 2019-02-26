ساما: دخول بنوك عالمية للمملكة يعكس تطور القطاع المالي

تواصل – الرياض:

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أحمد الخليفي، أن قرار مجلس الوزراء، الموافقة على الترخيص لبنك ستاندرد تشارترد بفتح فرعٍ له في المملكة، سيشكل إضافة لبرنامج تطوير القطاع المالي، ويعزز دخول المزيد من البنوك؛ للعمل إلى جانب نحو 27 بنكاً في السعودية.

وأضاف الخليفي، أن طلبات البنوك العالمية لدخول السوق السعودية تعكس تطور التشريعات، وتأتي سرعة الاستجابة لهذه الطلبات، تشجيعاً لبرنامج تطوير القطاع المالي، ضمن برامج رؤية المملكة 2030.

وكشف محافظ مؤسسة النقد عن وجود طلبات قيد الدراسة من بنوك عالمية تستهدف دخول السوق السعودية؛ وفقاً لـ”العربية”.

وتابع أن قرار مجلس الوزراء سيعطي دفعة لدراسة هذه الطلبات، التي تنعكس من اهتمام المؤسسات المالية العالمية في السوق السعودي.

وأشار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، إلى أن السنوات الثلاث الماضية شهدت الترخيص لثلاثة بنوك أجنبية وبنك الخليج الدولي.