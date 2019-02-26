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«العمل»: تطبيق التحديث الجديد لبرنامج التعاقد الإلكتروني.. قريباً

«العمل»: تطبيق التحديث الجديد لبرنامج التعاقد الإلكتروني.. قريباً
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تواصل – الرياض:

أوضح مشاري عبدالعزيز؛ مدير عمليات التوثيق الخارجي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنه سيتم قريباً تطبيق التحديث الجديد لبرنامج التعاقد الإلكتروني، وسيتم فرض غرامة مالية على المكاتب الأجنبية المتأخرة عن المدة المحددة التي تحتسب منذ إرسال العقد بينهم.

وأشار إلى أن هناك نية لإسقاط الغرامات ضد المكاتب السعودية، مضيفاً أنه “في أقل من شهر ستكون هناك ميزة جديدة لمكاتب الاستقدام السعودية، بحيث يمكنها التعاقد مع 4 مكاتب أجنبية بدل مكتبين خاصة في الفلبين”؛ وفقاً لـ”الاقتصادية”.

وأضاف، عبدالعزيز خلال ورشة عمل “التعاقد الإلكتروني لبرنامج “مساند” في غرفة الشرقية، أمس الاثنين، أنه يجري العمل على إنشاء صفحة إلكترونية تضم أسماء المكاتب الأجنبية لتتمكن المكاتب السعودية من التعرف عليها والتعاقد معها، كما سيتم إلغاء التعاملات الورقية ليكون العمل فقط من خلال “مساند” إلكترونياً.

وتتجه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خلال الفترة المقبلة، لفرض غرامات مالية على المكاتب الأجنبية المتعاقدة مع المكاتب السعودية للاستقدام، حال تأخرت عن المدة المحددة المتعاقد عليها، وطرح العقد الموحد وإلزامية التعاقد الإلكتروني.

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