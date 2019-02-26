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«الزكاة والدخل» تجيب عن أكثر الأسئلة شيوعاً بالفترة الأخيرة

«الزكاة والدخل» تجيب عن أكثر الأسئلة شيوعاً بالفترة الأخيرة
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن أبرز الاستفسارات الواردة خلال الأسبوع الماضي، وقدمت الإجابة الكاملة عنها:

وجاءت الأسئلة وإجاباتها كالتالي:

– ما هي آلية سداد المستحقات الزكوية/الضريبية بعد صدور رقم الفاتورة؟
– يمكن سداد جميع مستحقات الهيئة العامة للزكاة والدخل عن طريق نظام الدفع سداد باستخدام الرمز (020).

– كيف يتم التعديل على إقرار ضريبة القيمة المضافة بعد تقديمه؟
– يستطيع المكلف التعديل على الإقرار الضريبي، وذلك عن طريق حساب المكلف في الهيئة العامة للزكاة والدخل والدخول على الإقرار الضريبي المراد تعديله؛ ومن ثم تقديمه مرة أخرى، وسيقوم النظام تلقائياً بإصدار فاتورة جديدة بقيمة الضريبة غير المدفوعة والغرامات المرتبطة بها.

– ماذا يقصد بالمبيعات الخاضعة للنسبة الأساسية؟
– يقصد بالمبيعات الخاضعة للنسبة الأساسية في جميع السلع والخدمات المبيعة في المملكة العربية السعودية. خلال فترة تقديم الإقرارات الحالية التي تخضع النسبة القياسية لضريبة القيمة المضافة البالغة 5%.

– كيف يمكن للمكلف إيقاف أحد فروع المنشأة عبر البوابة الإلكترونية؟
– يمكن إيقاف فرع من خلال الدخول إلى حساب المكلف في موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل، واختيار أيقونة تحديث / إيقاف التسجيل من قسم الخدمات العامة، ثم اختيار إيقاف أحد الفروع ”.

– هل تفرض ضريبة القيمة المضافة على الحوالات البنكية الخارجية؟
– تطبق ضريبة القيمة المضافة على رسوم الخدمات البنكية فقط. مثال: رسوم التحويل من حساب بنكي إلى حساب بنكي آخر، وليس على المبلغ المحول ذاته.

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