استدعاء 30 ثلاجة ومجمداً و3 آلاف مكيف لعدم مطابقتها للمواصفات

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استدعت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الثلاثاء، ثلاجة ومجمداً ونوعين من المكيفات؛ وذلك لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

وأوضحت الوزارة أنه تم استدعاء 30 ثلاجة ومجمداً من نوع ” green electric” طراز ” TN-2300″، و2968 مكيف سبيليت من نوع “york” للطرازات “SHJC18ON-GDE , SHKC18ON-BDE”، و519 مكيفاً مركزياً “york” للطرازات “YE8SD60SSCAC41 , YE8HD60SC7AC41”.

ونصحت الوزارة من يمتلك هذه المنتجات إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي للمكيف من موقع استدعاء، ثم التواصل مع الشركة لسحب المكيف واسترداد مبلغ الشراء نقداً.