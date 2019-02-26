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وظائف شاغرة في «هيئة الأوقاف».. موعد وطريقة التقديم

وظائف شاغرة في «هيئة الأوقاف».. موعد وطريقة التقديم
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف بمجال الإعلام والعلاقات العامة؛ للعمل بمدينة الرياض، بمسمى (أخصائي إعلام، وأخصائي علاقات عامة‏)، واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

الوظائف:
1 – أخصائي إعلام‏:
– درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات.
– تنفيذ لوائح وأدلة العلاقات العامة والإعلام.
– رصد ما ينشر عن الهيئة في وسائل الإعلام المختلفة ودراسته وتحليله وتقديم التقارير الخاصة بذلك.
– إعداد ردود الهيئة على ما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة عند الضرورة بالتنسيق مع الجهات والوحدات التنظيمية ذات العلاقة في الهيئة.
– إدارة حسابات الهيئة على منصات التواصل الاجتماعي وتغذيتها.
– الإشراف على الحملات الترويجية في وسائل التواصل الاجتماعي.
– إدارة موقع الهيئة على شبكة الإنترنت وتحديثه بالمعلومات المستجدة عن الهيئة.
– تحرير المواد الصحفية.
– كتابة محتوى الرسائل الإعلامية والإشراف على تنفيذها.
– الإشراف على إعداد المطبوعات والمواد الإعلامية والأفلام الوثائقية عن نشاطات الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الوحدات التنظيمية المعنية.
– تنفيذ الملف الصحفي للهيئة.
– تقديم الدعم اللازم للرئيس المباشر، وأداء أية مهام أخرى يتم التكليف بها.

2 – أخصائي علاقات عامة:
– درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات.
– تنفيذ لوائح وأدلة العلاقات العامة والإعلام.
– متابعة التنسيق مع الصحف ووسائل الإعلام لتنفيذ الحملات الإعلامية عن نشاطات الهيئة.
– متابعة التغطية الإعلامية للنشاطات والمناسبات والفعاليات الخاصة بالهيئة.
– تنظيم مشاركة الهيئة في المعارض والفعاليات المختلفة لإبراز خدماتها وإنجازاتها.
– تنظيم الفعاليات الاجتماعية وإصدار النشرات الداخلية التي تساعد على تنمية العلاقة الإيجابية بين منسوبي الهيئة.
– توفير الخدمات اللازمة لعقد الاجتماعات والمناسبات الرسمية للهيئة بالتعاون والتنسيق مع الوحدات التنظيمية ذات العلاقة.
– تنسيق زيارات واستقبال كبار ضيوف الهيئة، بالتعاون والتنسيق مع الوحدات التنظيمية ذات العلاقة.
– إعداد قاعدة بيانات خاصة بكبار المسؤولين ومن تربطهم علاقة عمل بالهيئة، وإعداد الدعوات لحضور المناسبات التي تقيمها الهيئة.
– تنفيذ برامج اتصال داخلي وخارجي.
– توطيد العلاقات مع الجهات الإعلامية والجهات الخارجية وكذلك كبار الواقفين.
– إدارة المركز الإعلامي في المناسبات التي تنظمها الهيئة.
– تقديم الدعم اللازم للرئيس المباشر، وأداء أية مهام أخرى يتم التكليف بها.

موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/02/26م.

طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي:
1 –أخصائي إعلام‏:
اضغط هنا

2 –أخصائي علاقات عامة:
اضغط هنا

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