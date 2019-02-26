وظائف شاغرة في «هيئة الأوقاف».. موعد وطريقة التقديم

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الهيئة العامة للأوقاف بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف بمجال الإعلام والعلاقات العامة؛ للعمل بمدينة الرياض، بمسمى (أخصائي إعلام، وأخصائي علاقات عامة)، واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
الوظائف:
1 – أخصائي إعلام:
– درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات.
– تنفيذ لوائح وأدلة العلاقات العامة والإعلام.
– رصد ما ينشر عن الهيئة في وسائل الإعلام المختلفة ودراسته وتحليله وتقديم التقارير الخاصة بذلك.
– إعداد ردود الهيئة على ما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة عند الضرورة بالتنسيق مع الجهات والوحدات التنظيمية ذات العلاقة في الهيئة.
– إدارة حسابات الهيئة على منصات التواصل الاجتماعي وتغذيتها.
– الإشراف على الحملات الترويجية في وسائل التواصل الاجتماعي.
– إدارة موقع الهيئة على شبكة الإنترنت وتحديثه بالمعلومات المستجدة عن الهيئة.
– تحرير المواد الصحفية.
– كتابة محتوى الرسائل الإعلامية والإشراف على تنفيذها.
– الإشراف على إعداد المطبوعات والمواد الإعلامية والأفلام الوثائقية عن نشاطات الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الوحدات التنظيمية المعنية.
– تنفيذ الملف الصحفي للهيئة.
– تقديم الدعم اللازم للرئيس المباشر، وأداء أية مهام أخرى يتم التكليف بها.
2 – أخصائي علاقات عامة:
– درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات.
– تنفيذ لوائح وأدلة العلاقات العامة والإعلام.
– متابعة التنسيق مع الصحف ووسائل الإعلام لتنفيذ الحملات الإعلامية عن نشاطات الهيئة.
– متابعة التغطية الإعلامية للنشاطات والمناسبات والفعاليات الخاصة بالهيئة.
– تنظيم مشاركة الهيئة في المعارض والفعاليات المختلفة لإبراز خدماتها وإنجازاتها.
– تنظيم الفعاليات الاجتماعية وإصدار النشرات الداخلية التي تساعد على تنمية العلاقة الإيجابية بين منسوبي الهيئة.
– توفير الخدمات اللازمة لعقد الاجتماعات والمناسبات الرسمية للهيئة بالتعاون والتنسيق مع الوحدات التنظيمية ذات العلاقة.
– تنسيق زيارات واستقبال كبار ضيوف الهيئة، بالتعاون والتنسيق مع الوحدات التنظيمية ذات العلاقة.
– إعداد قاعدة بيانات خاصة بكبار المسؤولين ومن تربطهم علاقة عمل بالهيئة، وإعداد الدعوات لحضور المناسبات التي تقيمها الهيئة.
– تنفيذ برامج اتصال داخلي وخارجي.
– توطيد العلاقات مع الجهات الإعلامية والجهات الخارجية وكذلك كبار الواقفين.
– إدارة المركز الإعلامي في المناسبات التي تنظمها الهيئة.
– تقديم الدعم اللازم للرئيس المباشر، وأداء أية مهام أخرى يتم التكليف بها.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/02/26م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي:
1 –أخصائي إعلام:
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2 –أخصائي علاقات عامة:
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