وظائف شاغرة في «هيئة الأوقاف».. موعد وطريقة التقديم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف بمجال الإعلام والعلاقات العامة؛ للعمل بمدينة الرياض، بمسمى (أخصائي إعلام، وأخصائي علاقات عامة‏)، واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

الوظائف:

1 – أخصائي إعلام‏:

– درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات.

– تنفيذ لوائح وأدلة العلاقات العامة والإعلام.

– رصد ما ينشر عن الهيئة في وسائل الإعلام المختلفة ودراسته وتحليله وتقديم التقارير الخاصة بذلك.

– إعداد ردود الهيئة على ما ينشر في وسائل الإعلام المختلفة عند الضرورة بالتنسيق مع الجهات والوحدات التنظيمية ذات العلاقة في الهيئة.

– إدارة حسابات الهيئة على منصات التواصل الاجتماعي وتغذيتها.

– الإشراف على الحملات الترويجية في وسائل التواصل الاجتماعي.

– إدارة موقع الهيئة على شبكة الإنترنت وتحديثه بالمعلومات المستجدة عن الهيئة.

– تحرير المواد الصحفية.

– كتابة محتوى الرسائل الإعلامية والإشراف على تنفيذها.

– الإشراف على إعداد المطبوعات والمواد الإعلامية والأفلام الوثائقية عن نشاطات الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الوحدات التنظيمية المعنية.

– تنفيذ الملف الصحفي للهيئة.

– تقديم الدعم اللازم للرئيس المباشر، وأداء أية مهام أخرى يتم التكليف بها.

2 – أخصائي علاقات عامة:

– درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات.

– تنفيذ لوائح وأدلة العلاقات العامة والإعلام.

– متابعة التنسيق مع الصحف ووسائل الإعلام لتنفيذ الحملات الإعلامية عن نشاطات الهيئة.

– متابعة التغطية الإعلامية للنشاطات والمناسبات والفعاليات الخاصة بالهيئة.

– تنظيم مشاركة الهيئة في المعارض والفعاليات المختلفة لإبراز خدماتها وإنجازاتها.

– تنظيم الفعاليات الاجتماعية وإصدار النشرات الداخلية التي تساعد على تنمية العلاقة الإيجابية بين منسوبي الهيئة.

– توفير الخدمات اللازمة لعقد الاجتماعات والمناسبات الرسمية للهيئة بالتعاون والتنسيق مع الوحدات التنظيمية ذات العلاقة.

– تنسيق زيارات واستقبال كبار ضيوف الهيئة، بالتعاون والتنسيق مع الوحدات التنظيمية ذات العلاقة.

– إعداد قاعدة بيانات خاصة بكبار المسؤولين ومن تربطهم علاقة عمل بالهيئة، وإعداد الدعوات لحضور المناسبات التي تقيمها الهيئة.

– تنفيذ برامج اتصال داخلي وخارجي.

– توطيد العلاقات مع الجهات الإعلامية والجهات الخارجية وكذلك كبار الواقفين.

– إدارة المركز الإعلامي في المناسبات التي تنظمها الهيئة.

– تقديم الدعم اللازم للرئيس المباشر، وأداء أية مهام أخرى يتم التكليف بها.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/02/26م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

1 –أخصائي إعلام‏:

اضغط هنا

2 –أخصائي علاقات عامة:

اضغط هنا