الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن توفر وظائف تعليمية.. الشروط وطريقة التقديم

تواصل – المدينة المنورة:

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 7 وظائف تعليمية شاغرة للرجال، من حملة البكالوريوس والماجستير في تخصص الرياضيات؛ للعمل بمسمى (مدرس رياضيات، ومحاضر رياضيات).

واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية؛ وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

الوظائف:

1 –محاضر رياضيات(Mathematics Lecturer) (العدد 5 وظائف):

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– درجة الماجستير في الرياضيات البحتة أو الرياضيات التطبيقية.

– خبرة سنة كحد أدنى.

2 –مدرس رياضيات(Mathematics Instructor) (العدد وظيفتان):

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– درجة الماجستير في الرياضيات البحتة أو الرياضيات التطبيقية.

– خبرةُ سنتين كحد أدنى.

موعد وطريقة التقديم:التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 2019/02/25م وينتهي بتاريخ 2019/03/27م، من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).