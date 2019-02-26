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تفاصيل اكتشاف «مياه حارة» وآثار ألفية تاريخية في الليث (صور)

تفاصيل اكتشاف «مياه حارة» وآثار ألفية تاريخية في الليث (صور)
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تواصل – مكة المكرمة:

تمكَّن فريق “ساند” التطوعي للبحث والإنقاذ بمحافظة الليث، من اكتشاف عددٍ من العيون الكبريتية الحارة، إضافةً إلى بعض الآثار من نقوش قديمة مضى عليها آلاف السنين، بوادي مركوب في الجهة الشمالية لمحافظة الليث.

وفي التفاصيل، قام فريق “ساند” أمس الاثنين، بقيادة سعيد بن شعيل الزبيدي؛ برحلة استكشافية باتجاه القرى والهجر المطلة على الجهة الشمالية الشرقية لمحافظة الليث من أجل حصر المواقع الميدانية للمحافظة.

واستقر فريق الرحلة في أحد المواقع؛ بسبب وعورة الطريق، حيث كانت المفاجأة أن تم اكتشاف ثلاث عيون كبريتية (مياه حارة) بوادي مركوب الذي يبعد عن محافظة الليث مسافة (65 كلم)، إضافةً إلى العثور على معالم ونقوش تاريخية، إلى جانب عديدٍ من منابع المياه الجوفية؛ وبذلك يكون الفريق قد اكتشف وادياً جديداً ومعلماً تاريخياً وسياحياً للمحافظة سيقدم لهيئة السياحة والتراث الوطني؛ ليستفيد منه – سياحياً وعلاجياً – كثيرٌ من الزوَّار والمصطافين.

الجدير بالذكر، أن فريق “ساند” للبحث والإنقاذ هو فريق تطوعي انطلق أخيراً في محافظة الليث؛ أصحابه هم مُلاك سيارات دفع رباعي؛ لمد يد العون لكل من يحتاج إليها كخدمة تطوعية إنسانية، ورفع المستوى الثقافي والعلمي والصحي للمواطن والمقيم، وتسخير طاقات الفريق بأقصى سرعة للإنقاذ التطوعي سواء الآلية أو البشرية أو التقنية لمساعدة المجتمع، كما يقدم عديداً من الحلول والمقترحات التطويرية للمحافظة.

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