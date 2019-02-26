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نصائح لتقليل استهلاك وقود «المركبة» وإطالة عمرها الافتراضي

نصائح لتقليل استهلاك وقود «المركبة» وإطالة عمرها الافتراضي
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تواصل – فريق التحرير:

وجَّه المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة” مجموعة من النصائح لتقليل استهلاك الوقود في المركبات، وإطالة عمرها الافتراضي.

ونصح المركز، في بيان، باستخدام زيت المحرك الموصى به من الشركة المصنعة للمركبة، حيث يُمكن أن يقلل ذلك من استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 2%.

كما نصح بصيانة المركبة بشكل دوري؛ لأنه يسهم في إطالة العمر الافتراضي للمركبة، والمحافظة على معدلات استهلاك الوقود في حدودها الطبيعية التي صُممت المركبة من أجلها.

ودعا المركز إلى زيارة موقع “لتبقى” (هنا الرابط) للتعرف على كل المعلومات والنصائح الإرشادية لترشيد الاستهلاك.

وأكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن استخدام “مثبت السرعة” عند القيادة على الطرق السريعة يقلل من استهلاك الوقود.

وقال: الفائدة من استخدام مثبت السرعة تكمن في تجنب تغيير السرعة بشكل مفاجئ ومتكرر، والتسارع والتباطؤ؛ مما يزيد من استهلاك الوقود.

وأشار إلى أن “مثبت السرعة” يساعد أيضاً على القيادة بشكل متزن، ويجنب قائد المركبة تجاوز السرعة القانونية لا شعورياً، ويزيد من إحساس السائق بالراحة في الرحلات الطويلة.

وتابع المركز في رسالة وجهها لقائدي المركبات: أن القيادة بشكل متزن تمكنك من الوصول إلى المكان المرغوب فيه بزمن يقارب زمن السائق الذي يقود بتسارع وتباطؤ متكررين، دون هدر للوقود.

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