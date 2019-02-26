توجيه من وزير الإسكان.. بدء تسليم «فلل نجران» خلال 3 أشهر

تواصل – واس:

سلَّم وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، عدداً من الأراضي المجانية للمواطنين المستفيدين من الدعم السكني في عددٍ من المخططات التابعة لوزارة الإسكان في منطقة نجران، وذلك خلال جولة معاليه التفقدية لمشاريع وزارة الإسكان في المنطقة، التي شملت: “مشروع إسكان نجران”، ومخطط المشعلية.

كما التقى وزير الإسكان بعددٍ من المواطنين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان واستمع لملاحظاتهم، وآرائهم حول المشاريع السكنية وجهود الوزارة التي تقدمها لخدمة المستفيدين في المنطقة.

ووجه المقاولين المسؤولين عن تنفيذ مشروع الفلل السكنية في نجران، بمرحلتيه الأولى والثانية، بضرورة الإسراع في التنفيذ لتسلم المواطنين فللهم في مدة أقصاها 3 أشهر من الآن، مؤكداً خلال لقائه بالمواطنين على حرص حكومتنا الرشيدة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – يحفظهما الله – بتسخير جهود الجهات الحكومية لخدمة المواطن.

وشدد على ضرورة تسريع وتيرة العمل لإنجاز المشروع، وتسليمه للمستفيدين، بما في ذلك التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإكمال مهامها التي تشمل إيصال التيار الكهربائي، وتطوير البنية التحتية في المشروع كاملة.

وأشار خلال لقائه بعددٍ من أهالي المنطقة ومستفيدي برنامج “سكني”، إلى أن المشاريع السكنية في المنطقة تشهد اهتمام ومتابعة مباشرة من قبله شخصياً، حيث تم تخصيص 13 مخططاً للأراضي المجانية التي سيتم تسليمها للمواطنين، بما يوفر أكثر من 28.8 ألف قطعة أرض؛ منها 10.5 ألف قطعة تحت التنفيذ، وقرابة 18300 قطعة للطرح والتصميم، بمساحة إجمالية تتجاوز 37 مليون متر مربع، في نجران، حبونا، شرورة، بدر الجنوب، ويدمة.

وأكد الحقيل أن الوزارة تُراعي رغبات المواطنين الراغبين في التملك كافةً، حيث بدأت فعلياً في عقود الطرح والترسية لتطوير المخططات السكنية، كما تم تقديم أكثر من 9123 قرضاً عقارياً مدعوم الأرباح لمن تقل دخولهم الشهرية عن 14 ألف ريال، داعياً المواطنين إلى التواصل مع الوزارة للرد على الاستفسارات وتقديم الدعم لهم، من خلال قنوات التواصل أو زيارة فروع الوزارة، إضافةً إلى تخصيص مركز عناية المستفيد للرد على الاستفسارات من خلال الرقم الموحد 199090.

وتشهد منطقة نجران طرح وتنفيذ نحو 14 مشروعاً سكنياً مختلفاً لتلبية احتياج المواطنين، منها مشروع إسكان نجران، الذي يوفر 1061 وحدة سكنية جاهزة، على مساحة إجمالية تتجاوز 1,260,000 مليون متر مربع، وتبلغ نسبة الإنجاز في هذا المشروع أكثر من 87 في المائة، ويتميز بكونه مجمعاً سكنياً متكامل الخدمات والمرافق، ويقدم وحدات سكنية من نوع فلل جاهزة على مساحة 500 متر مربع، بأسعار تبدأ من 391 ألفاً للوحدة، وقسط شهري 1300 ريال.

وكان معالي وزير الإسكان، التقى صاحب السمو الملكي الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وقدم لهما شرحاً عن خطط الوزارة وبرامج الدعم السكني التي تقدمها للمستفيدين في مدن ومحافظات المنطقة، وتم خلاله تسليم وحدات سكنية لعددٍ من المستفيدين.