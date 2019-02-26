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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8456 نقطة.. 1.7 مليار قيمة التداول

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 8456 نقطة.. 1.7 مليار قيمة التداول
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم الثلاثاء، مرتفعاً 23.13 نقطة ليقفل عند مستوى 8456.22 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 81 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 75 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 99 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 67 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الباحة، أنعام القابضة، الزامل للصناعة، تكافل الراجحي، والخضري الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: دلة الصحية، السعودي الفرنسي، رعاية، ميفك ريت، ومدينة المعرفة، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.34% و1.77%.

فيما كانت أسهم شركات: الخضري، دار الأركان؛ كيان السعودية، الإنماء، وزين السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، سابك، الإنماء، دار الأركان، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 29.13 نقطة ليقفل عند مستوى 3514.42 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.6 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 88 ألف سهم تقاسمتها 214 صفقة.

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