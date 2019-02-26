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النائب العام يشدد على التفتيش والمتابعة لتكريس مبدأ العدالة الجنائية

النائب العام يشدد على التفتيش والمتابعة لتكريس مبدأ العدالة الجنائية
النائبُ العام
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تواصل – واس:

نوَّه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بأهمية أعمال التفتيش والمتابعة، لتكريس مبدأ العدالة الجنائية والوقوف على مكامن الخلل ومواضع العلل، ومواطن الضعف في الأعمال ورصدها، والحرص على تشخيصها تمهيداً لتقويمها، بما يضمن تلافيها وتجنب تكرارها؛ ما يسهم في تطوير إجراءات العمل لدى فروع النيابة العامة.

وأشار في اجتماع أعضاء النيابة العامة المكلفين بالتفتيش لعام 1439هـ وبحضور وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان إلى أهمية تطوير آليات العمل بما في ذلك معاملاته الإجرائية.

وضرورة العمل الحثيث الضامن لتوفير بيئة العمل المثالية، من خلال تضمين التقارير وصفاً شاملاً عن كل فرع أو دائرة والإجراءات المتعبة فيه، مع تبيان مواطن القوة والضعف وتقديم التوصيات بشأنها.

ولفت الانتباه إلى الهدف المنشود من هذه التقارير، المتمثل في إيجاد أفضل السبل لتقويم العمل بها، والحث على أداء الأعمال بكل تفانٍ واقتدار، وتصحيح الأخطاء أو القصور إن وُجد.

وشدد على حرص النيابة على أن يكون أصحاب الفضيلة مثالاً يحتذى بهم في الأمانة والأخلاق الكريمة والجدية، والانضباط في العمل وتوظيف المهارات والمعارف التي اكتسبوها في أداء هذه الأمانة مما ينعكس على جودة أعمالهم.

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