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«الدفاع»: المنطقة الغربية تستضيف انطلاق فعاليات المعرض المتنقل الرابع

«الدفاع»: المنطقة الغربية تستضيف انطلاق فعاليات المعرض المتنقل الرابع
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تواصل – واس:

يفتتح قائد المنطقة الغربية اللواء الطيار الركن عبدالله بن علي الطويلعي، غداً الثلاثاء في محافظة جدة، المعرض المتنقل الرابع لوزارة الدفاع بالمنطقة الغربية.

ويأتي هذا المعرض استمراراً لجهود العمل للوصول للأهداف التي تنشدها وزارة الدفاع؛ حرصاً منها في إشراك منسوبيها؛ ومواكبة حملة التواصل الداخلي لوزارة الدفاع، المستمرة لمدة 5 أيام بنهاية يوم الأحد الموافق 26 / 6 / 1440هـ.

كما يهدف المعرض إلى إتاحة الفرصة لمنسوبي وزارة الدفاع وذويهم؛ لمعرفة ما تقدمه الوزارة من أعمال جليلة في سبيل الدفاع عن الوطن، وبما تمتلك من أسلحة ومعدات وأنظمة متطورة كما تُقدِّم عروضاً ومنشورات لزوار المعرض من منسوبي الوزارة عن جميع الخدمات والتطورات التي تخدم الوزارة ومنسوبيها.

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