«كاتب»: العشوائيات «بؤر سوداء» يجب معالجتها سريعاً

تواصل – الرياض:

وصف الكاتب والمتخصص في التخطيط العمراني والتنمية، فهد الصالح، العشوائيات بـ “البؤر السوداء” التي تحتاج إلى معالجة سريعة.

وقال الصالح في “مقال” نشرته صحيفة “الرياض”: “على الرغم من محدودية المساحات العشوائية في مدن المملكة باستثناء مدن المنطقة الغربية، حيث لا تمثل العشوائيات نسبة كبيرة من إجمالي المساحات المطورة للمدن، إلا أن المناطق العشوائية المحدودة فيها تظل بؤراً سوداء تحتاج إلى معالجة سريعة كي لا تتوسع وتتمدد لمناطق أوسع ومن ثم يصعب التعامل معها”.

وأضاف: “بلا شك لا حل للقضاء على العشوائيات إلا بالتطوير وتحسين البيئة العمرانية فيها، والسبيل إلى ذلك يتطلب إيجاد طرق متنوعة لتمويل التطوير والتحسين العمراني للمناطق العشوائية، وفي هذا الجانب هناك عدة مدن انتهجت حلولاً مبتكرة لتحسين جودة الحياة وتطوير المناطق العشوائية فيها”.

وتابع: “أركز على تجربة مدينة سان برناردينو في الولايات المتحدة الأمريكية في تطوير أحد الأحياء العشوائية من خلال تبني إحدى المنظمات الصحية وهي منظمة “Dignity Health” من جانب مسؤوليتها في تحسين البيئة والحياة الصحية المجتمعية، وذلك بإيجاد مجتمع محلي منتج ومساعدته في الحصول على الوظائف والسكن والنقل والاحتياجات المختلفة التي تضمن حياة صحية مستدامة، بالتعاون مع عدة شركاء كالسكان والملاك ومؤسسات التمويل ومطوري الإسكان والجهات الحكومية التي تساعد في حفز التطوير وتحسين السياسات والأنظمة العمرانية كالبلديات ومؤسسات تنمية المجتمع لتحقيق ذلك وتوفير الموارد ورأس المال اللازم للتطوير وتحديد فرص الاستثمار”.

وقد تم من خلال تلك الشراكة توفير التمويل اللازم للتطوير حيث تم تحسين البيئة الصحية والعمرانية للحي، وتم توفير 180 وحدة سكنية ميسرة التكلفة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للحي. وقد حققت تلك التجربة نجاحاً كبيراً في حي “Arrowhead Grove” الذي كان أحد أخطر الأحياء التي تكثر فيها الجريمة وتنتشر فيه الأمراض والأوبئة المعدية.

وختم مقاله بقوله: “المفيد من تلك التجربة هو تحرك منظمة تعنى بالشأن الصحي لتبني مثل هذه المبادرة انطلاقاً من إيمانها بأن البيئة الصحية الآمنة تساعد في خلق مجتمع منتج، وهنا أود التأكيد على أهمية أن تتبنى البنوك ومؤسسات التمويل المختلفة والمؤسسات الخيرية أو حتى ملاك الأحياء العشوائية مثل هذه المبادرة والشراكة مع الجهات الحكومية لتحسين جودة الحياة في تلك الأحياء وبالتالي رفع مستوى البيئة العمرانية وفرص الاستثمار التي ستتولد بعد التطوير”.