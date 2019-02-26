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وزير الخدمة المدنية يكشف تفاصيل إعداد لائحة الموارد البشرية الجديدة

وزير الخدمة المدنية يكشف تفاصيل إعداد لائحة الموارد البشرية الجديدة
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تواصل – فريق التحرير:

أكد وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، أن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بنسختها المحدثة والمعتمدة منذ استحداثها في عام 1420هـ عملت على تطوير اللوائح والأنظمة لتواكب التطورات، التي تشهدها المملكة.

وأشار وزير الخدمة المدنية إلى أن 18 تحديا واجهت الوزارة، وأن 13 منها جرى حلها ضمن تنفيذ استراتيجية الوزارة، وبقيت 5 منها حددت لها الحلول وجرى إدراجها ضمن استراتيجية الوزارة، وأن العمل يجري عليها حالياً.

وعن المراحل التي مرت بها اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، بين الحمدان أن الوزارة عملت طوال العام الماضي على إعداد اللائحة التنفيذية المحدثة، وشكلت لجنة توجيهية برئاستها وعضوية عدد من ممثليها والجهات الحكومية، شكلت منها 8 لجان فرعية ضمت ممثلين من 17 جهة حكومية لمراجعة اللائحة التنفيذية وتقديم مقترحات حولها.

وأضاف الوزير، عقدت المجموعات واللجان نحو 41 ورشة عمل، ناقشت جميع التفاصيل المتخصصة من الجهات الحكومية، بمشاركة متخصصين وممارسين في أقسام الموارد البشرية بالجهات الحكومية والجهات شبه الحكومية والقطاع الخاص، حيث عقدوا نحو 32 ورشة عمل، ونتيجة لكل هذه الجهود جاءت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في نسختها المحدثة.

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