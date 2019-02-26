الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

حكم قضائي ضد«الإسكان».. سداد 8 ملايين ريال لصالح «ساسكو»

حكم قضائي ضد«الإسكان».. سداد 8 ملايين ريال لصالح «ساسكو»

توضيح من رئيس «الغذاء والدواء» عن «الأرز البلاستيكي»

توضيح من رئيس «الغذاء والدواء» عن «الأرز البلاستيكي»

تقرير مالي يكشف عن مفاجأة تخص رواتب المواطنين

تقرير مالي يكشف عن مفاجأة تخص رواتب المواطنين

توطين 50 ألف وظيفة بالمطاعم والمقاهي.. «العمل» بدأت الإجراءات

توطين 50 ألف وظيفة بالمطاعم والمقاهي.. «العمل» بدأت الإجراءات

سفارة المملكة بالأردن تدشن مشروع التأشيرة الإلكترونية للحج والعمرة

سفارة المملكة بالأردن تدشن مشروع التأشيرة الإلكترونية للحج والعمرة
0

تواصل – فريق التحرير:

دشنت سفارة المملكة العربية السعودية في الأردن، اليوم الثلاثاء، مشروع التأشيرة الإلكترونية بديلاً عن اللاصق للقادمين من الأردن.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته في مقر السفارة بالعاصمة الأردنية عمّان يوم أمس، لجنة مختصة مكونة من عدة قطاعات في المملكة، أعلنت فيه بدء تشغيل مشروع استبدال اللاصق بالتأشيرة الإلكترونية.

واستمع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي، إلى شرح مفصل تطبيقي من اللجنة، عن آلية الإجراءات المتبعة للاستعلام الآلي عبر موقع الانترنت المخصص لذلك، بهدف التأكد من حصول الحاج أو المعتمر  على التأشيرة الإلكترونية، في إطار حرص حكومة المملكة العربية السعودية على تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الحج والعمرة.

وشكر سموه، خلال استقباله في مكتبه، أعضاء اللجنة الذين أوضحوا الآلية الجديدة، التي سبق أن دشنت في عدد من الدول، وبصدد استكمالها في دول أخرى، بعد انتهاء الترتيبات اللازمة لها.

وأشاد سموه بالإجراءات الجديدة، التي تيسر وتختصر عملية التأشير، وما تقوم به الجهات ذات العلاقة بالمملكة، من عمل جاد ومتواصل في خدمة الحاج والمعتمر والزائر، ليترجم الخطط الطموحة التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030، لتؤكد أن خدمة الحاج والمعتمر واجب يفخر به أبناء المملكة.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

سفارة خادم الحرمين توجه رسالة تحذيرية لرعاياها بالأردن

سفارة خادم الحرمين توجه رسالة تحذيرية لرعاياها بالأردن

بعد الاعتداء عليه.. سفارة المملكة بالأردن تتابع قضية «الطالب التوحدي»

بعد الاعتداء عليه.. سفارة المملكة بالأردن تتابع قضية «الطالب التوحدي»

مواطن: تعذيب ابني المصاب بـ«التوحد» داخل دار رعاية بالأردن

مواطن: تعذيب ابني المصاب بـ«التوحد» داخل دار رعاية بالأردن

الإمارات تُلزم مقيمي دول الخليج ومرافقي مواطنيها بالتأشيرة الإلكترونية المسبقة

الإمارات تُلزم مقيمي دول الخليج ومرافقي مواطنيها بالتأشيرة الإلكترونية المسبقة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ضياع الفكرة بين التأسيس والتنفيذ!!
تدوينات حرة

ضياع الفكرة بين التأسيس والتنفيذ!!

المزيد
إثبات النسب حق مؤكد ولكن!
تدوينات حرة

إثبات النسب حق مؤكد ولكن!

المزيد
مقال بين الألف والياء ” طرت فرحاً بطموحه!!!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء ” طرت فرحاً بطموحه!!!!”

المزيد
ضرري جسيم وأطالب التعويض
تدوينات حرة

ضرري جسيم وأطالب التعويض

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>