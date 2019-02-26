الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

حكم قضائي ضد«الإسكان».. سداد 8 ملايين ريال لصالح «ساسكو»

حكم قضائي ضد«الإسكان».. سداد 8 ملايين ريال لصالح «ساسكو»

توضيح من رئيس «الغذاء والدواء» عن «الأرز البلاستيكي»

توضيح من رئيس «الغذاء والدواء» عن «الأرز البلاستيكي»

تقرير مالي يكشف عن مفاجأة تخص رواتب المواطنين

تقرير مالي يكشف عن مفاجأة تخص رواتب المواطنين

توطين 50 ألف وظيفة بالمطاعم والمقاهي.. «العمل» بدأت الإجراءات

توطين 50 ألف وظيفة بالمطاعم والمقاهي.. «العمل» بدأت الإجراءات

هل الأواني والأكواب البلاستيكية تسبب السرطان؟..«الغذاء والدواء» تُجيب

هل الأواني والأكواب البلاستيكية تسبب السرطان؟..«الغذاء والدواء» تُجيب
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، أن حافظات الطعام والأواني والأكواب البلاستيكية لا تسبب الإصابة بمرض السرطان.

وأضاف “الجضعي” خلال لقاءٍ مع برنامج “في الصورة” على “خليجية” أنه لم يثبت دولياً أن الحافظات البلاستيكية تسبب السرطان، مشيراً إلى أنه في حال ثبت لديهم أن بعض أنواع الحافظات ضارة بصحة الإنسان فسيتم منعها فوراً.

وبشأن وضع الأطعمة والمشروبات الساخنة في علب وأكواب ورقية أو بلاستيكية، أكد الجضعي أنه تم العمل على تحليل تلك المنتجات بعد انتشار شائعات حولها، ولم يثبت وجود أي إشكالية فيها، مضيفاً بأن لديهم خططاً بالعمل مع هيئة المواصفات والمقاييس لضمان عدم وجود منتجات مخالفة.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

12 طريقة طبيعية للوقاية من السرطان.. تعرف عليها

12 طريقة طبيعية للوقاية من السرطان.. تعرف عليها

الجمبري يساعد في تطوير علاج مناعي للسرطان

الجمبري يساعد في تطوير علاج مناعي للسرطان

تحذير.. النوم أقل من 7 ساعات ليلاً يزيد خطر الإصابة بالسرطان

تحذير.. النوم أقل من 7 ساعات ليلاً يزيد خطر الإصابة بالسرطان

هل يمكن علاج السرطان والوقاية منه؟.. «الصحة» تجيب

هل يمكن علاج السرطان والوقاية منه؟.. «الصحة» تجيب

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ضياع الفكرة بين التأسيس والتنفيذ!!
تدوينات حرة

ضياع الفكرة بين التأسيس والتنفيذ!!

المزيد
إثبات النسب حق مؤكد ولكن!
تدوينات حرة

إثبات النسب حق مؤكد ولكن!

المزيد
مقال بين الألف والياء ” طرت فرحاً بطموحه!!!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء ” طرت فرحاً بطموحه!!!!”

المزيد
ضرري جسيم وأطالب التعويض
تدوينات حرة

ضرري جسيم وأطالب التعويض

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>