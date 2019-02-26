الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

حكم قضائي ضد«الإسكان».. سداد 8 ملايين ريال لصالح «ساسكو»

حكم قضائي ضد«الإسكان».. سداد 8 ملايين ريال لصالح «ساسكو»

توضيح من رئيس «الغذاء والدواء» عن «الأرز البلاستيكي»

توضيح من رئيس «الغذاء والدواء» عن «الأرز البلاستيكي»

تقرير مالي يكشف عن مفاجأة تخص رواتب المواطنين

تقرير مالي يكشف عن مفاجأة تخص رواتب المواطنين

توطين 50 ألف وظيفة بالمطاعم والمقاهي.. «العمل» بدأت الإجراءات

توطين 50 ألف وظيفة بالمطاعم والمقاهي.. «العمل» بدأت الإجراءات

حكم قضائي ضد«الإسكان».. سداد 8 ملايين ريال لصالح «ساسكو»

حكم قضائي ضد«الإسكان».. سداد 8 ملايين ريال لصالح «ساسكو»
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات “ساسكو”، أنها تسلمت اليوم حكماً قضائياً نهائياً من المحكمة العامة بالرياض بإلزام وزارة الإسكان بسداد مبلغ 8.22 مليون ريال كأجرة مثل مقابل التعدي على أرض الشركة الواقعة بطريق حفر الباطن الرياض.

وأوضحت الشركة في بيان رسمي لها، اليوم الثلاثاء، على موقع السوق المالية السعودية، إن الحكم صدر من المحكمة العامة بالرياض وتم تأييده من محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض وتم تذييله بالصيغة التنفيذية بإلزام وزارة الإسكان بسداد المبلغ.

وأكدت الشركة أنه لا توجد أي تبعات أو مخاطر قانونية أو تنظيمية أو تشغيلية جوهرية قد تنشأ عن الدعوى، مشيرة إلى أنها ستقوم بالإعلان لاحقاً عن أي تطورات جوهرية في هذا الشأن.

وأوضحت أن “الأثر المالي المترتب على هذه القضية سوف يظهر بقائمة الدخل في النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2019 بإجمالي المبلغ”، بحسب “العربية”.

وأشارت الشركة إلى أنها كانت قد رفعت دعوى “ملكية عقار” ضد وزارة الإسكان في 29 رجب 1434هـ تطالب فيها الوزارة بإيقاف التعدي على أرض الشركة بمنطقة حفر الباطن (طريق حفر الباطن/ الرياض)، حيث قامت وزارة الإسكان باستقطاع جزء من أرض الشركة بمقدار 41.71 ألف م2.

ويأتي الحكم بدفع هذا المبلغ “كأجرة مقابل التعدي على أرض الشركة الواقعة بطريق حفر الباطن/الرياض”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

مصادر: مبادرة القروض للعسكريين ترفع صفقات «سكني» بنسبة 31%

مصادر: مبادرة القروض للعسكريين ترفع صفقات «سكني» بنسبة 31%

كاتب يطالب برفع نسبة إسهام أرباب العمل في توفير مساكن للمواطنين

كاتب يطالب برفع نسبة إسهام أرباب العمل في توفير مساكن للمواطنين

تفاصيل تنفيذ 15 مشروعاً سكنياً بالرياض.. المساحات والأسعار

تفاصيل تنفيذ 15 مشروعاً سكنياً بالرياض.. المساحات والأسعار

«الإسكان»: رصدنا الآلاف من عقود الإيجار السكنية المخالفة

«الإسكان»: رصدنا الآلاف من عقود الإيجار السكنية المخالفة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ضياع الفكرة بين التأسيس والتنفيذ!!
تدوينات حرة

ضياع الفكرة بين التأسيس والتنفيذ!!

المزيد
إثبات النسب حق مؤكد ولكن!
تدوينات حرة

إثبات النسب حق مؤكد ولكن!

المزيد
مقال بين الألف والياء ” طرت فرحاً بطموحه!!!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء ” طرت فرحاً بطموحه!!!!”

المزيد
ضرري جسيم وأطالب التعويض
تدوينات حرة

ضرري جسيم وأطالب التعويض

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>