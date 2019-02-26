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«الخدمة المدنية»: موظف الحكومة «المتعاقد» يستحق مكافأة نهاية خدمة

«الخدمة المدنية»: موظف الحكومة «المتعاقد» يستحق مكافأة نهاية خدمة
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تواصل – الرياض:

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية سلطان الظاهر، أن الموظف المتعاقد مع جهة حكومية يُسجل في التأمينات ويستحق مكافأة نهاية خدمة، وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية بنسختها الجديدة.

وأوضح “الظاهر” أن شاغل الوظيفة بالتعاقد بدوام كامل يحصل على نفس الميزات المالية والعلاوة التي يحصل عليها من يشغلها بالتعيين، وكذلك من يشغل الوظيفة بدوام جزئي مع اختلاف في مقدار الراتب؛ حيث يُحتسَب بقدر ساعات عمله كونه دواماً جزئياً.

وأضاف أن مَن يشغل الوظيفة بالتعاقد يُسجَّل في نظام التأمينات الاجتماعية ويُعامَل من حيث انتهاء الخدمة وفق نظام العمل، وبالتالي يستحق مكافأة نهاية خدمة عند انتهاء خدمته.

وأشار إلى أن الجميع يتساوى في استحقاق الإجازات وفق اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في وزارة الخدمة المدنية بنسختها الجديدة.

يذكر أن لائحة الموارد البشرية المحدثة والتي صدر بها تعميم مؤخرا، حددت ضوابط للتعاقد الجزئي، أهمها أن يكون الدوام خلال ساعات العمل التي تحددها الجهة، وألا تزيد على نصف ساعات العمل الرسمية خلال الشهر.

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