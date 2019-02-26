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نائب وزير الدفاع من جازان: حدودنا خط أحمر

نائب وزير الدفاع من جازان: حدودنا خط أحمر
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تواصل – جازان:

امتدح نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز القدرات القتالية والتدريب العالي التي يتحلى بها جنود الوطن البواسل في مختلف القطاعات العسكرية، مثمناً الملاحم البطولية والتضحيات التي سطروها في ميدان الشرف والعزة على الحد الجنوبي لدحر العدو وكل من تسول له نفسه الاقتراب من حدود الوطن، مشددا حدودنا خط أحمر.

جاء ذلك إثر لقائه أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد، بحضور الأمير الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة، وذلك بصالة التشريفات بمطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان، إثر زيارة نائب وزير الدفاع للمنطقة لتفقد القوات العسكرية المرابطة على الحد الجنوبي بمنطقة جازان.

ورحب أمير منطقة جازان بالنيابة في مستهل اللقاء بنائب وزير الدفاع، مقدماً التهنئة باسمه ونيابة عن أهالي منطقة جازان ومنسوبي القوات المسلحة على تعيينه نائباً لوزير الدفاع. حسب “عكاظ”.

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