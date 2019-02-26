الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

توضيح من رئيس «الغذاء والدواء» عن «الأرز البلاستيكي»

توضيح من رئيس «الغذاء والدواء» عن «الأرز البلاستيكي»

تقرير مالي يكشف عن مفاجأة تخص رواتب المواطنين

تقرير مالي يكشف عن مفاجأة تخص رواتب المواطنين

توطين 50 ألف وظيفة بالمطاعم والمقاهي.. «العمل» بدأت الإجراءات

توطين 50 ألف وظيفة بالمطاعم والمقاهي.. «العمل» بدأت الإجراءات

سر ظاهرة «السحب الغريبة» جنوب المملكة (صور)

سر ظاهرة «السحب الغريبة» جنوب المملكة (صور)

إثبات النسب حق مؤكد ولكن!

0
إثبات النسب حق مؤكد ولكن!
منار محمد الطويرش

لا أخفي تفاجئي عنكم من أولئك المنكرين لنسب أبنائهم مع علمهم التام بوجود رابطة الدم بينهم، أي يعلمون أنهم من أصلابهم، ومع ذلك يتهربون من كل ما يثبت ذلك!

أبطل الشارع الحكيم ما كان يجري عليه أهل الجاهلية من إلحاق الأولاد عن طريق العهر والزنا، وقد جعل لنشوء النسب سبباً واضحاً هو الاتصال بالمرأة عن طريق الزواج الصحيح، وهذا ما جاء تأكيده من السنة النبوية في قوله صلى الله عليه وسلم “الولد للفراش وللعاهر الحجر”.

وفرض سبحانه وتعالى إقامة الحدود الشرعية كحد الزنا لتطهير المجتمع من الفسوق واختلاط الأنساب الذي يجعل من إثبات النسب في بعض الحالات أمراً مستعصياً.

ونحن كمجتمع محافظ علينا تجنّب ما يغضب الله ونقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: (من استطاع منكم الباءة فليتزوج).

كما وضّح النظام حق النسب في المادة الثالثة من النظام السعودي لحماية الطفل: “أنه يعد إيذاء أو إهمالاً للطفل: حين إبقائه دون سند عائلي، أو عدم استخراج وثائقه الثبوتية”.

من الآثار والحقوق المترتبة على الزواج ثبوت النسب للأولاد لقوله تعالى: (والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة). فالنسب حق من الحقوق الشرعية التي لا يصح للزوجين أن يتفقا عند عقد الزواج على نفيه.

كما شهدت المحاكم العديد من الحالات التي انتهت فيها إلى إثبات النسب، حرموا فيها الأبناء من نسبهم لمدة تصل إلى 23 سنة وأكثر على حسب كل حالة مما تسبب في حرمانهم من التعليم والعمل والعلاج، وهناك حالات يحكم فيها القاضي بثبوت النسب جبراً، فيكون منصوص في وثائق الابن ما يُوضح إنه التحق بهذا النسب من غير رضا الأب.

فتعتبر رابطة النسب على جانب كبير من الخطورة! وتتصف بأنها إحقاقاً للحق وإبطالاً للباطل، لأنه بثبوت النسب ينتج للأولاد حقوقاً منها: حق النفقة، الرضاعة، الحضانة، والميراث وغير ذلك من الحقوق التي منحها الشرع ونظمها القانون، فإن لم يتم إثبات النسب سيكون سبباً في حرمان الأولاد لهذه الحقوق، وأن في إثباته رفع للظلم ويدفع به عن نفسه الذل والضياع وفي إنكاره على الرغم من صحته وصمة عار مزيفة لطفل بريء لم يفعل ما يجلب ظلم الظالمين.

ومن رأيي إن إنكار النسب تعتبر جريمة بلا عقاب، فهناك آلاف الأطفال والأمهات يمضون سنوات في المحاكم بغيةً لإثباته، ويعانون الزوجات من أزواجهم بسبب إنكارهم لنسب طفلهم ورفضهم استخراج شهادة الميلاد ليتجنبوا مطالبتهم بالإنفاق عليه.

منار محمد الطويرش.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

ضرري جسيم وأطالب التعويض

ضرري جسيم وأطالب التعويض

فلسفة الإحباط بين الواقع والتنظير

فلسفة الإحباط بين الواقع والتنظير

ادعاء المرض النفسي تهرباً من العقاب

ادعاء المرض النفسي تهرباً من العقاب

قانون السبعين

قانون السبعين

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مقال بين الألف والياء ” طرت فرحاً بطموحه!!!!”
مقالات

مقال بين الألف والياء ” طرت فرحاً بطموحه!!!!”

المزيد
ضرري جسيم وأطالب التعويض
تدوينات حرة

ضرري جسيم وأطالب التعويض

المزيد
فلسفة الإحباط بين الواقع والتنظير
تدوينات حرة

فلسفة الإحباط بين الواقع والتنظير

المزيد
معركة الحياة
مقالات

معركة الحياة

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>