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7 بدائل أهم من القهوة لصباح منعش.. تغنيك عن الكافيين

7 بدائل أهم من القهوة لصباح منعش.. تغنيك عن الكافيين
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تواصل – وكالات:

يعد الحصول على فنجان القهوة بالنسبة للكثيرين من ضروريات الحياة التي لا يمكن المساس بها، فبالنسبة لهم لا شيء يضاهي لذة الحصول على جرعة من الكافيين لتحسين الحالة المزاجية، ومنح النشاط للعقل والذهن، والأهم من ذلك أن تناول القهوة في الصباح بالنسبة لبعض البشر يزيد من قدراتهم الاستيعابية ويمدهم بالصبر، مما يمنعهم من ارتكاب الأخطاء في حياتهم الاجتماعية والعملية!

ولكن ولأن هناك من لديهم موانع طبية من استعمال الكافيين أو يحاولون التقليل من تدفقه في أجسادهم بكميات كبيرة فنستعرض في الموضوع التالي أفضل 7 بدائل للقهوة وكلها طبيعية وذات خصائص صحية مدهشة.

1- البابونج

يعد مشروب البابونج من أهم الخيارات ممن يعانون من التوتر والقلق في الصباح بسبب عدم تناولهم لكوب القهوة في الصباح، وهو بالتأكيد رائع لمن يحاول تقليل كميات القهوة التي يتناولها في الصباح؛ لأنه يساعد في التخلص من التوتر والقلق، ويمنح العقل والجسم الشعور بالاسترخاء.

وبسبب عدم تواجد الكافيين في مشروب البابونج فإن تناوله أثناء الليل يعمل على التخلص من حالات الأرق واضطرابات النوم بشكل طبيعي وآمن.

2- الزنجبيل

يساعد مشروب الزنجبيل على منح العقل والجسم جرعة كبيرة من الانتعاش بشكل أكثر أماناً من القهوة، كما أنه يعمل على تحسين عملية الهضم، ويخفف ويقاوم الالتهابات، كما أنه فعال في تقليل أوجاع المفاصل ومنع الشعور بدوار الحركة، والمساهمة في عملية حرق الدهون ومنح الإنسان الشعور بالامتلاء، وعدم الرغبة في تناول الكثير من السعرات الحرارية.

3- الشاي الأخضر

البديل الأكثر شهرة وقوة لتناول القهوة، بسبب المكونات القوية التي يحتوي عليها مثل مادة البوليفينول، التي تمتلك خواص مضادة للأكسدة تحافظ على صحة الجسم وقوته، بسبب تواجد عنصر الفلافونويد وأحماض الـEGCG، وهي مضادة طبيعية للأكسدة لها تأثير كبير على حماية الجسم من مجموعة كبيرة من الأمراض.

ولعل أبرز العناصر التي يحتوي عليها الشاي الأخضر هو كميات الكافيين الصغيرة والفعالة التي تجعله بديلاً رائعًا للقهوة بجانب حمض الثيانين الأميني، الذي يساعد على التركيز وزيادة القدرات الاستيعابية.

4- مشروب الكركم

بسبب تواجد مادة الكركمين مشروب الكركم المغلي له خصائص مذهلة فيما يخص زيادة التركيز والقدرات العقلية وتقوية الذاكرة، بالإضافة إلى تجنب الإصابة بمرض ألزهايمر والخرف.

ولا تتوقف روعة وأهمية مشروب الكركم على أنه بديل رائع للقهوة بسبب مد العقل بالنشاط، فهو مضاد للالتهابات وأنواع كثيرة من السرطان، ويعد الانتظام في تناول أو شرب الكركم من الأمور الصحية التي تزيد من معدل عمر الإنسان وتجعله يعيش بصحة أكبر.

وتعد مادة الكركمين من أهم المواد الطبيعية التي تكافح تراكم أحماض البلاك أميلويد في دماغ الإنسان، وهي الأحماض التي تؤثر بشكل سيئ على الذاكرة وتسبب مرض ألزهايمر.

5- مشروب المرمرية

مشروب رائع للمصابين بالصداع والتوتر، بسبب عدم تناول القوة خلال اليوم، كما يحتوي على مضادات الأكسدة الطبيعية مثل النوتوفاجين والأسبالاثين، والتي تمنع إصابة الجسم بالالتهابات.

كما أن مشروب المرمرية له دور فعال جداً في مكافحة السرطان، بسبب تواجد مواد الفلافونول والفلافون والفلنفانات، التي تعمل كل منها كدرع يقلل من فرص ظهور أنواع السرطان المختلفة.

6- ماء جوز الهند

تمتلك مياه جوز الهند مميزات طبية رائعة، فهي تحتوي على كمية كبيرة من البوتاسيوم أكثر من تلك المتواجدة في الموز، كما أن سعراتها الحرارية أقل من المتواجدة في عصائر الفاكهة الطازجة.

وبالنسبة لمن يعاني من أوجاع المعدة، بسبب تناول كميات كبيرة من الكافيين فإن استخدام مياه جوز الهند في الصباح كبديل يعد من الأمور الصحية التي قد تقوم بها لمعدتك.

7- القهوة الخالية من الكافيين -Teeccino

وهي مناسبة لعاشقي مذاق القهوة، فهي تمتلك نفس مذاق القهوة التقليدية، لكن دون كافيين، كما أنها تتكون من مزيج رائع يحتوي على الأعشاب والحبوب والفواكه والمكسرات، التي يتم تحميصها بشكل خاص لتتشابه من حيث الطعم مع القهوة العادية، ولكن بشكل أكثر صحة.

ولعل أبرز ما تتميز به القهوة الخالية من الكافيين هو تواجد الـPrebiotics وهي المكونات الغذائية التي تحفز نمو أو نشاط الكائنات الحية الدقيقة المفيدة في الأمعاء، وتمنح الإنسان عملية هضم أكثر قوة.

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