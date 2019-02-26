49 ملياراً فائض الميزان التجاري.. و12.5% ارتفاع نسبة الصادرات

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أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أمس (الاثنين)، ارتفاع صادرات المملكة السلعية بنسبة 12.5% خلال شهر ديسمبر 2018 على أساس سنوي، بما يعادل 10.09 مليار ريال.

ووفقا لبيانات الهيئة، بلغ إجمالي الصادرات 91.03 مليار ريال، مقارنة بـ80.94 مليار ريال في شهر ديسمبر من عام 2017.

وبحسب البيانات، سجل فائض بقيمة 49.15 مليار ريال (13.1 مليار دولار)، بالميزان التجاري.

وقالت الهيئة:«الفائض بالميزان التجاري سجل ارتفاعا بنحو 29% خلال شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من 2017، الذي سجل فائضاً بقيمة 38.14 مليار ريال».

وعلى أساس شهري، تراجع الفائض بالميزان التجاري للسعودية بنسبة 13.8% مقارنة بشهر نوفمبر الماضي، الذي سجل فائضا بنحو 57 مليار ريال. وسجل فائض الميزان التجاري بالسعودية ارتفاعا بنحو 67.3% خلال شهر نوفمبر الماضي على أساس سنوي.

وأوضحت بيانات الإحصاء، ارتفاع الصادرات النفطية 12.7% إلى 69.97 مليار ريال، مقارنة بـ62.11 مليار ريال في ديسمبر من عام 2017، بزيادة تعادل 7.87 مليار ريال.

وانخفضت مقارنة بشهر نوفمبر بنسبة 5%؛ ما يعادل 3.69 مليار ريال، وسجلت نسبة الصادرات النفطية من إجمالي الصادرات ارتفاعا خلال ديسمبر 2018 إلى 76.9% مقارنة بنسبتها البالغة 76.7% في ديسمبر 2017.

وعلى مستوى الصادرات غير النفطية، شهدت نموا بنحو 11.8% إلى 21.05 مليار ريال مقابل 18.83 مليار ريال في ديسمبر من العام السابق، بزيادة 2.22 مليار ريال.

وفي المقابل، تراجعت قيمة الواردات السلعية للمملكة بنحو 924 مليون ريال في شهر ديسمبر الماضي، إلى 41.88 مليار ريال، بتراجع نسبته 2.2% مقارنة بالشهر المماثل من 2017.