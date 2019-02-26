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«أفضل الممارسات لمساندة كبار السن» مؤتمر بـ «جمعية وقار» في الرياض

«أفضل الممارسات لمساندة كبار السن» مؤتمر بـ «جمعية وقار» في الرياض
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تواصل- الرياض:

تنظم الجمعية السعودية لمساندة كبار السن ” وقار” (مؤتمر وقار) بعنوان أفضل الممارسات لمساندة كبار السن ( مهنية الممارسة وحاجة المجتمع ) وذلك بمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بتاريخ 27-28/6/1440 هـ الموافق 4-5/3/2019 م، برعاية وتشريف من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز حفظه الله أمير منطقة الرياض وبحضور وتشريف كل من: وزير العمل المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ووزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ومحافظ هيئه الاتصالات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس.

و يعتبر هذا المؤتمر العلمي المتخصص الأول من نوعه على مستوى المملكة تنظمه الجمعية السعودية لمساندة كبار السن ( وقار ) ويشاركها فيه عدد من الجهات ذات العلاقة لمناقشة ودراسة وطرح كل ما يتعلق بقضايا كبار السن وتبادل التجارب والخبرات حولها وإطلاق عدد من المبادرات واستعراض أفضل الممارسات المحلية والعالمية من خلال الأوراق العلمية وورش العمل بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين والباحثين إقليميا ودوليا .

ويضم المؤتمر ستة محاور رئيسية هي:
١- جودة الحياة لكبار السن.
٢- التشريعات والأنظمة المساندة لكبار السن
٣- صحة كبار السن
٤- أفضل الممارسات الاقتصادية لما بعد الستين
٥- الجوانب الاجتماعية والنفسية لمساندة كبار السن
٦- التقنية وكبار السن

ويصاحب المؤتمر معرض للرعاة والجهات ذات العلاقة من القطاع الحكومي والخاص والأهلي وبعض الملصقات العلمية لعرض أبرز خدماتهم المقدمة لكبار السن.

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