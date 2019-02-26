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توضيح من رئيس «الغذاء والدواء» عن «الأرز البلاستيكي»

توضيح من رئيس «الغذاء والدواء» عن «الأرز البلاستيكي»
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تواصل- الرياض:

أكد رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي أن ما يسمى “الأرز البلاستيكي” غير موجود بالمملكة.

وبخصوص نسبة الزرنيخ في الأرز، أوضح الجضعي خلال مقابلة مع برنامج “في الصورة” على “خليجية” اليوم، أنه تم رصد كميات من الزرنيخ في الأرز المستورد من بعض الأسواق مثل السوق الهندية، فتم طلب شهادات تحليل لذلك الأرز من مراكز بحثية دولية معترف بها وذات مصداقية.

واستدرك بالقول إن المعيار المحدد صحياً للزرنيخ في حدود الـ200، مبيناً أن 57% من الأرز الموجود في المملكة أقل من 80 وجزءا كبيرا منها أقل من 200، وما تم رصده أكثر من هذه النسبة تم منع دخوله المملكة، لافتاً إلى أن الهيئة تستهدف خفض تلك النسبة إلى 80 لوضعها كمعيار لكمية الزرنيخ المسموحة في الأرز.

و”الأرز البلاستيكي” انطلق الجدل حوله من الأسواق الصينية، وهو منتج يتم تصنيعه من البطاطا والبطاطا الحلوة إضافة إلى نكهة الأرز والصمغ الصناعي، ولا يمكن تمييزه عن الطبيعي إلا بعد الطهي.

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