بكاميرا مدهشة… «نوكيا» تعود وتتحدى «آيفون»

تواصل – وكالات:

عادت شركة HMD من جديد لتبهر العالم بهاتف Nokia 9 PureView، الذي يحمل إمكانات تصوير فريدة.

وزودت الشركة الهاتف بكاميرا خلفية مكونة من 5 عدسات فائقة الدقة، ستجعل المستخدم ينجح في التقاط أقصى مستوى من التفاصيل الممكنة من خلال الهاتف الجديد.

ويحمل نوكيا 9 شاشات كبيرة بسعة 5.99 بوصة بدقة وضوح 2K من نوع OLED، ويعمل بذاكرة عشوائية 6 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 غيغابايت، ولكنه في الوقت نفسه يعمل بمعالج كوالكوم القديم سناب دراجون 845، في الوقت الذي يعتبر 2019 فيه هو عام المعالج المميز الجديد سناب دراجون 855.