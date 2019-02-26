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لحوم فاسدة وتلوث وحشرات.. برنامح تلفزيوني يكشف كوارث بمطاعم جدة

لحوم فاسدة وتلوث وحشرات.. برنامح تلفزيوني يكشف كوارث بمطاعم جدة
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تواصل – جدة:

كشف برنامج «ما لم تر» الذي يبث على mbc، عن سوءات بعض مطاعم جدة، ووضعها المأساوي والمخالفات التي يرتكبها العاملون فيها، ما أحدث ردة فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستعرض البرنامج مشاهد صادمة للمطاعم التي رصدها خلال حملات تفتيشية نفذتها جهات حكومية بمصاحبته.

وما بين غضب أصحاب المطاعم المخالفة من كشف مخالفاتهم، ودهشة المشاهد، نجح الإعلامي إبراهيم الفرحان مقدم البرنامج في كشف واقع وحقيقة أشهر المطاعم مدعومة بلقطات صدمت المتابعين عبر تحقيق استقصائي.

وعلق الفرحان على إحداها خلف الكواليس بضرورة أن تسبق الضمائر الأنظمة. وأسف على لقطات للحوم فاسدة مستخدمة، موجها سؤالا لأحد العاملين: «أنت تبغى تموّت الناس!».

وأكد أن اللحوم الفاسدة والأغذية غير الآمنة تسبب نحو 200 مرض، على رأسها السرطان. مستعرضا عمليات ذبح عشوائية، وحظائر مخالفة، وخشب في النفايات، وديزل يستخدم في الطبخ، ومستودع تملأه الفئران، كما رصدت جولة البرنامج الميدانية سكاكين ملوثة، وحشرات، ناهيك عن حفظ الأطعمة في درجات حرارة غير ملائمة. بحسب “عكاظ”

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