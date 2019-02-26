بالفيديو.. متحدث «أمانة عسير» يوضح أسباب فشل مشروع «الطائرة المطعم»

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كشف ماجد الشهري المتحدث الرسمي لأمانة منطقة عسير ، المعوقات التي أدت إلى تعثر مشروع “الطائرة المطعم”، بعد مرور 5 سنوات على نقل الطائرة الجامبو “747” من مطار المدينة المنورة إلى منطقة أم الركب الجبلية شمال أبها، مؤكدا أن المشروع سيتم طرحه للاستثمار الأسبوع المقبل.

وقال الشهري، في حديثه لبرنامج “معالي المواطن” على قناة “mbc”، أن المشروع كان في البداية لديه اعتمادات مالية تغطي حجمه، لكن وزارة الشؤون البلدية والقروية وجّهت أمانة منطقة عسير بطرح المشروع كمرحلة أولى لإنشاء بنية تحتية له، كالمطاعم ومواقف السيارات والمسطحات الخضراء؛ حتى يتم تأهيله للاستثمار.

وأشار إلى أن المشروع كان مجاوراً لمرمى النفايات، وكان من ضمن الخطة نقل مرمى النفايات إلى مكان آخر تم تحديده، وذلك قبل أن يتم إبلاغ أمانة المنطقة من قِبل الوزارة في ميزانية عام 1437هـ، بأنه قد تم إيقاف المشروع مع عدد كبير من المشاريع في تلك الفترة.

وبيّن الشهري أن الأمانة اتجهت بعد ذلك لطرح المشروع للقطاع الخاص كاستثمار، غير أنها اصطدمت بدعاوى رفعت ضدها في المحاكم، من مواطنين يرفضون نقل مرمى النفايات إلى موقعه الجديد، واستمرت القضية في المحكمة لفترة حتى قضي فيها قبل 3 أشهر لمصلحة أمانة منطقة عسير، وأصبح بإمكانها استخدام الموقع لنقل مرمى النفايات.

ولفت متحدث أمانة عسير، إلى أن الأمانة بدأت في تهيئة موقع “الطائرة المطعم” حتى يتم نقل مرمى النفايات من جانبه، وعلى ضوء ذلك تمت مخاطبة الوزارة بشأن تحضير الموقع للاستثمار، مشيراً إلى أنه سوف يتم الإعلان عن المشروع، وطرحه للاستثمار الأسبوع المقبل، معتبراً أن المشروع يمثل فرصة استثمارية جيدة لجميع رجال الأعمال؛ نظراً لموقعه المتميز المُطل على مدينة أبها.