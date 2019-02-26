تقرير مالي يكشف عن مفاجأة تخص رواتب المواطنين

تواصل – الرياض:

كشف تقرير مالي عن تحسن في رواتب المواطنين إذ ارتفع المعدل في الربع الثالث من العام الماضي بنسبة 4.6%؛ نتيجة الزيادة في التوظيف، متوقعاً أن يستمر ذلك في الفترة المقبلة.

وأوضحت شركة ”جدوى“ للاستثمارات المالية في تقرير لها أنَّ ”متوسط الأجور الشهرية للسعوديين بلغ نحو 10472 ريالاً (2792 دولاراً) في الربع الثالث من عام 2018 مقابل 10012 ريالاً (2669 دولاراً) في الربع الثالث من عام 2017“.

وأضاف التقرير وفقاً لصحيفة “مال”، أنَّ ”معظم الزيادة كانت للموظفين في القطاع الخاص؛ إذ ارتفعت الأجور بمعدل 7% في تلك الفترة بعد انخفاض طفيف في الربعين السابقين“.

وعزا التقرير تلك الزيادة إلى ”ارتفاع الطلب على التوظيف نتيجة النمو الاقتصادي في المملكة، وخاصة في القطاع الخاص الذي سجل نمواً مقداره 1.5% خلال النصف الأول مقابل 0.4% في الفترة ذاتها من عام 2017“.

ومن المتوقع أن يستمر الاتجاه التصاعدي لأجور المواطنين في الفترة المقبلة لسببين: أولهما الزيادة المتوقعة في نسبة النمو في القطاع الخاص نتيجة ارتفاع وتيرة الإنفاق الحكومي، وخطط الإنعاش الاقتصادي التي تنفذها الحكومة“.

وتابع التقرير أن السبب الثاني هو الزيادة في وتيرة توظيف المواطنين في قطاع التجزئة؛ نتيجة برامج السعودة التي تنفذها الحكومة في القطاع الخاص وحوافز أخرى.