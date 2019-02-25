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اعتداء على وكيل مدرسة بالضرب في تبوك.. إصابات بالوجه واليدين

اعتداء على وكيل مدرسة بالضرب في تبوك.. إصابات بالوجه واليدين
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تواصل – تبوك:

تحقق إدارة تعليم تبوك في واقعة الاعتداء على وكيل إحدى المدارس المتوسطة بالمنطقة، وذلك بعد أن تهجم عليه ثلاثة أشخاص، تسللوا داخل الحرم المدرسي، واعتدوا عليه بالضرب حتى سقط أرضاً؛ ونُقل مصاباً عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى.

الحادثة وقعت ظهر الاثنين، وكانت بدايتها عند قيام وكيل المدرسة باستدعاء أحد الطلاب الذي سبب فوضى قبل بدء صلاة ظهر اليوم في مصلى المدرسة، وطلب منه الوكيل الوقوف عند مكتبه، إلا أن الطالب عمد مباشرة للخروج من المدرسة.

وتم إشعار ولي الأمر بذلك، وقبل نهاية الحصة السابعة، وأثناء وجود وكيل المدرسة في الممر، عاد الطالب متسللاً برفقة شقيقه واثنين معه لداخل المدرسة، وفوجئ الوكيل بالاعتداء عليه بالضرب؛ ما أدى لسقوطه على الأرض.

وأسفر الاعتداء عن إصابات عديدة بالوجه والأسنان واليدين، وعند مباشرة منسوبي المدرسة الواقعة لاذ المعتدون بالفرار.

من جهتها، شكلت إدارة تعليم تبوك بتوجيه المدير العام للتعليم في المنطقة إبراهيم العمري لجنة للتحقيق في واقعة الاعتداء.

فيما كشف المتحدث باسم تعليم تبوك علي القرني أنه تم تشكيل لجنة، ستتولى التحقيق في القضية، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه ما حدث، بينما تم تحويل القضية في جانبها الأمني إلى شرطة المنطقة.

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